« La seule loi qui vaille est républicaine ». Confronté à la montée en puissance du sujet de l’insécurité après plusieurs épisodes de violences, le Premier ministre, Jean Castex, a pris la parole ce samedi lors de son déplacement à Nice.

Il a notamment annoncé que la forfaitisation des délits de stupéfiants seraient généralisée à la rentrée. Une mesure qui aidera les forces de l'ordre à « appliquer une sanction sans délai » et devrait se montrer efficace « contre les points de revente qui gangrènent les quartiers », selon le locataire de Matignon.

Jean Castex a aussi évoqué la prochaine expérimentation, à Nice, de l’extension des compétences de la police municipale. « Nous allons engager (cette) expérimentation dans un cadre qui sera fixé par les ministres» Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti, car « la sécurité c'est aussi et d'abord la proximité », a insisté Jean Castex. Cette annonce a été saluée dans la foulée par le maire, Christian Estrosi, farouche partisan d'une telle mesure, et qui a parallèlement annoncé le recrutement prochain de 80 policiers municipaux supplémentaires.

« Je suis là pour écouter et maintenant on va agir »

« Le dernier mot, c’est la République qui doit l’avoir et personne d’autre », avait annoncé quelques heures plus tôt le chef du gouvernement, accompagné de Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, et d’Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Au côté du maire de Nice, il s’était notamment rendu dans le quartier sensible des Moulins, où des coups de feu avaient été tirés en plein jour devant un supermarché lundi, une fusillade dont une vidéo avait été diffusée sur les réseaux sociaux.

« Pourquoi c’est toujours nous qui trinquons ? Pourquoi on libère si rapidement les trafiquants ? », a lancé Véronique, 40 ans, au chef du gouvernement. Egalement interpellé par Leïla, 54 ans, une autre habitante du quartier connu pour être un haut lieu du trafic de drogue dans la ville, le chef du gouvernement a répondu : « Je suis là pour écouter et maintenant on va agir, il faut agir sur toutes les dimensions, l’éducation, la répression et les parents car le problème est réel et complexe ».

Quasiment au même moment, dans un autre quartier sensible de la ville, celui de l’Ariane, le corps d’un jeune homme portant des plaies sanglantes était retrouvé dans les parties communes d’un garage. Les causes précises et les circonstances de son décès n’étaient pas connues en fin de matinée.