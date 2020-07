GELÉS La nouvelle ministre de la Transformation et de la Fonction publiques a rencontré ce vendredi les représentants syndicaux

Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Il n’y aura pas de grande négociation salariale pour les fonctionnaires, malgré les espoirs qu’avaient pu avoir les syndicats après les 8 milliards d’euros du "Ségur de la santé".

Lors de son premier "rendez-vous salarial" avec les syndicats de fonctionnaires, la ministre n’a annoncé aucun dégel du point d’indice, préférant le "sur-mesure", avec des actions ciblées sur les bas salaires et les inégalités femmes-hommes.

Priorité "aux questions urgentes"

Lors d’un point presse à l’issue de la réunion, la ministre a souligné que "le contexte de la crise (du Covid-19) nous oblige à être efficaces et concentrés et à répondre en priorité aux questions urgentes".

C’est ainsi que le "Ségur" a débloqué 8,2 milliards d’euros pour les salaires des personnels hospitaliers, soit au total à 1,8 million de salariés. Les pompiers (prime de feu), les policiers et les chercheurs ont également bénéficié de mesures spécifiques. Mais la ministre a écarté toute mesure générale, observant que "l’augmentation du point d’indice valorise beaucoup la catégorie A et très peu la C" (la moins bien dotée).

La "déception" des syndicats

La CGT dénonce un "manque d’ambition", FO exprime une "déception immense", et même les réformistes CFDT et Unsa jugent "très insuffisantes" les mesures annoncées au regard de l’enjeu.

En début de semaine, l’Insee révélait que le salaire net moyen dans la fonction publique d’Etat avait baissé de 1,2 % en 2018.