Emmanuel Macron sur TF1 : Cet accord est « le moment le plus important depuis la création de l’euro », estime le président de la République

20h25 : « C’est le fruit d’un travail de trois ans entre la France et l’Allemagne »

Le chef de l’Etat a insisté sur la portée « historique » de l’accord signé ce mardi à Bruxelles : « Nous nous sommes battus et nous l’avons, c’est le moment le plus important depuis la vie de notre Europe et la création de l'euro, je veux que tout le monde en soit conscient »