SONDAGE Selon une étude réalisée pour Orange et RTL, 56 % des Français ont une opinion favorable du nouveau chef du gouvernement

Le Premier ministre Jean Castex. — Jacques Witt / SIPA

La première impression sera-t-elle la bonne ? Une majorité de Français ont une bonne opinion du Premier ministre Jean Castex, selon un sondage BVA* publié, ce vendredi. En revanche, ils ne sont que 39 % à apprécier le président Emmanuel Macron,

Quelque 56 % des Français se font donc une opinion favorable du nouveau chef du gouvernement, alors que 42 % en ont une mauvaise, selon cette étude réalisée pour Orange et RTL.

Populaire chez les sympathisants LREM et LR

La popularité de Jean Castex est particulièrement bonne chez les sympathisants de La République en marche (90 %) suivis par les sympathisants des Républicains (69 %) et ceux du PS (56 %). Elle atteint 44 % chez les sympathisants de gauche hors PS et ceux du RN.

Les Français restent en revanche une minorité (39 %, +1 point) à se forger une opinion positive d’Emmanuel Macron, dont la popularité progresse surtout parmi les sympathisants du PS (+8 points). En revanche, 61 % des Français ont une mauvaise impression du chef de l’Etat, notamment chez les sympathisants du RN (87 %) et de la gauche hors PS (69 %).

Sur la politique qu’Emmanuel Macron va mener les deux prochaines années, 46 % des Français pensent qu’il va mener une politique « ni de droite ni de gauche ». 44 % estiment qu’elle sera « de droite », 10 % « de gauche ».

* Enquête réalisée les 15 et 16 juillet 2020 auprès d’un échantillon de 1.000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, avec une marge d’erreur de 1,4 à 3 points.