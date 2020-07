Emmanuel Macron lors de l'interview du 14 juillet 2020 — Ludovic Marin / AFP

Emmanuel Macron, qui a joué le jeu de la traditionnelle interview du 14 juillet, a dit mardi respecter « l’émoi et la colère » des féministes après l’arrivée au ministère de l’Intérieur de Gérald Darmanin, en raison des accusations de viol qui le visent. Il a cependant défendu cette nomination au nom de la présomption d’innocence dont il s’estime le « garant ».

Mais l’argument du chef de l’Etat n’a pas convaincu le collectif féministe #NousToutes qui a relevé sur Twitter plusieurs formules. « "Je lui ai parlé d’homme à homme". Alors là, franchement, on va vous laisser parce que nous, on sait plus quoi faire », a tweeté le mouvement avant de s’étonner d’entendre Emmanuel Macron expliquer qu’il a fait de la cause féministe « un fil rouge de ce quinquennat ».

« Je lui ai parlé d’homme à homme ». 🤦‍♀️

Alors là, franchement, on va vous laisser parce que nous, on sait plus quoi faire. #14juillet #Macron — #NousToutes (@NousToutesOrg) July 14, 2020

« Sans budget supplémentaire. Sans mesures d’éducation à l’école, de formation des forces de l’ordre ou d’hébergements suffisants. », a souligné le collectif.

« La lutte contre les violences, j’en ai fait le fil rouge du quinquennat ». Sans budget supplémentaire.

Sans mesures d’éducation à l’école, de formation des forces de l’ordre ou d’hébergements suffisants.@EmmanuelMacron nous prend pour des imbéciles. 🤬#Macron #14juillet — #NousToutes (@NousToutesOrg) July 14, 2020

Les nominations au gouvernement de Gérarld Darmanin, accusé de viol, mais aussi d’Eric Dupond-Moretti, très critique envers le mouvement #MeToo, suscitent depuis la semaine dernière la colère des mouvements féministes. Dénonçant « la culture du viol En Marche », plusieurs milliers de manifestants se sont ainsi rassemblés vendredi à Paris et dans plusieurs villes de France pour dénoncer ces nominations.