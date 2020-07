Le Premier ministre Jean Castex delivers lors de son discours à Cayenne, en Guyane dimanche 12 juillet 2020. — AFP

Rassurer, rapidement. Le Premier ministre Jean Castex a assuré dimanche depuis Cayenne que «la République n'a pas ménagé ses moyens» pour la Guyane, confrontée à l'épidémie de coronavirus, se félicitant que «la situation épidémiologique semble s'améliorer» mais appelant à la «vigilance». La Guyane, toujours placée sous état d'urgence sanitaire comme Mayotte, comptait dimanche 6.102 cas de coronavirus confirmés et 26 décès au total.

«Tous les matériels et renforts humains continuent d'être acheminés»

«Je constate avec satisfaction que sous l'autorité de mon prédécesseur Edouard Philippe, la République comme il se devait n'a pas ménagé ses moyens pour faire face au terrible épisode que vous traversez», a déclaré le chef du gouvernement dans une allocution, après sa visite du centre interministériel de crise.

«Tous les matériels et renforts humains continuent d'être acheminés pour enrayer l'épidémie», a tweeté le ministre de la Santé Olivier Véran qui participe à ce déplacement.

«Je comprends que la situation épidémiologique semble s'améliorer, et c'est heureux», a salué Jean Castex, relevant que «la mobilisation de l'Etat et de l'ensemble des services publics n'est pas étrangère à cette situation», même si «sans doute tout n'a pas été parfait».

Des quartiers reconfinés

«La lutte contre l'épidémie suppose que le comportement de nos concitoyens (...) soit exemplaire pour éviter au virus de se propager» et «je peux comprendre l'impatience de la population guyanaise», a poursuivi Jean Castex, alors qu'un couvre-feu est en vigueur et que certains quartiers ou certaines communes ont été reconfinés.

«Pourtant il vous faudra rester vigilants», a-t-il averti. En métropole, un certain relâchement dans le respect des gestes barrières a été observé mais le Premier ministre a concentré son propos sur le territoire français d'Amérique du Sud. Vantant globalement une «France aux avant-postes» dans l'accompagnement économique et social de la crise, il a souligné que «la longueur de la crise en Guyane accroît» son impact.

Le ministre des Outre-Mer Sébastien Lecornu qui l'accompagne reste lundi sur le territoire et «à son retour, il me dira s'il convient en tout ou partie de renforcer ces dispositifs d'accompagnement», a ajouté Jean Castex. Le nouveau Premier ministre a redit le «total engagement de la République» auprès de la Guyane et adressé de la part d'Emmanuel Macron un «message de solidarité». Sa visite express «se veut aussi un geste d'affection, d'amitié et de reconnaissance de (s)a part à l'intention de l'ensemble des territoires ultramarins».