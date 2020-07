Emmanuel et Brigitte Macron après avoir voté au Touquet, lors du second tour des élections municipales, le 28 juin 2020. — Yoan Valat / AFP

Elle est plutôt rare dans les médias. Ce vendredi sur France Info, Brigitte Macron a évoqué sa vie « sous le regard des autres ». L’épouse du président de la République reconnaît faire « extrêmement attention », car « tout ce que vous dites peut retomber sur le chef de l’Etat ».

Elle dément toute influence politique, elle qui pourtant est proche de plusieurs ministres du gouvernement. L’Elysée, explique-t-elle en décrivant son rôle, fait parfois figure de dernier recours pour ceux qui appellent à l’aide. « En tant qu’épouse, les premiers courriers que je recevais c’était exclusivement des problèmes de santé », souligne-t-elle. « C’est ici quasiment la dernière porte où on tape et il y a une urgence. Je me suis dit, j’ai le devoir, pour les cinq ans où je suis là, d’être utile ».

Brigitte Macron préside la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France. Elle a mis celle-ci au service des patients et des résidents des Ehpad pendant la crise sanitaire, par exemple pour fournir des tablettes aux seniors confinés.

Opération des yeux et « petit souci diplomatique »

L’ancienne enseignante souligne aussi devoir veiller au moindre impair, notamment à l’étranger, en citant en exemple la commémoration de l’Appel du 18 juin à Londres : « Au dernier moment, j’ai dû me faire opérer des yeux, j’ai dû le dire à la princesse Camilla, sinon il y avait un petit souci diplomatique », explique-t-elle.

Quant à la violence sur les réseaux sociaux, dont les Macron sont parfois la cible, elle ne la comprend pas. « Pourquoi l’autre devient, ce que Sartre disait, le trou de vidange de mon évier ? » « Les mensonges et les fantasmes s’imposent parfois et c’est fou ce qu’ils ont la vie dure. Ça devient plus fort que la vérité ».

« Les gens pensent qu’on a des pouvoirs », déplore-t-elle, « entre nous, notre vie de couple est simple » même si elle n’est « certainement pas comme les autres ». « On n’est pas sans cesse dans les salons, servis par des gens. On l’est quand on reçoit, mais sinon on sait se préserver. Ça aurait été intenable pour moi sinon ».

« L’avenir avec Emmanuel n’est pas inquiétant. C’est un homme solide, extrêmement rassurant et extrêmement gentil », conclut-elle.