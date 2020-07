Gérald Darmanin au ministère de l’Intérieur à Paris le 8 juillet 2020. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Gérald Darmanin se dirige-t-il vers la fin du cumul de ses mandats ? Le ministre de l’Intérieur, au cœur de plusieurs polémiques, semble prendre ce chemin. Pour se faire, il a annoncé mercredi soir qu’il avait démissionné du Conseil régional des Hauts-de-France et qu’il ferait connaître « prochainement » sa décision sur son mandat de maire de Tourcoing, après en avoir discuté avec son équipe municipale. Il siégeait au sein de l’instance régionale depuis 2015.

Se détacher de Xavier Bertrand

La question est donc de savoir maintenant quelle est l’origine de ce choix. A-t-il démissionné à la demande du président de la République puisque aucune règle ne l’y obligeait ? « Pas du tout. J’ai démissionné parce qu’en tant que ministre de l’Intérieur, mon temps est très pris et je ne peux plus me consacrer à ce mandat », indique Gérald Darmanin. La raison serait en fait plus politique. « Symboliquement », affirme un élu nordiste, « c’est une façon de montrer qu’il coupe le cordon avec Xavier Bertrand », président (ex-LR) des Hauts-de-France, dont les ambitions présidentielles sont surveillées de près par Emmanuel Macron.

Concernant son mandat de maire de Tourcoing, Gérald Darmanin explique qu’il fera connaître sa décision « prochainement ». Selon la jurisprudence instaurée par Lionel Jospin en 1997, un ministre ne peut pas diriger un exécutif local. Certes, il s’agit d’une règle non-écrite, mais l’ex-Premier ministre Edouard Philippe l’avait sanctuarisée en septembre 2019. « Il n’est pas sain de cumuler les deux dans la durée », a d’ailleurs lui aussi récemment jugé l’intéressé. Le prochain conseil municipal de Tourcoing est programmé le 18 juillet.