La Haute autorité pour la transparence de la vie publique est chargée de veiller sur la probité de Marianne. — Witt / Sipa

Créée fin 2013 à la suite de l’affaire Cahuzac, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique est consultée par les présidents de la République avant chaque remaniement ministériel.

La HATVP reçoit et examine les déclarations de patrimoine et d’intérêts de 15.000 responsables publics, et publie sur Internet celles des membres du gouvernement.

Elle a notamment fait parler d’aller lors des affaires Thévenoud et Delevoye.

Elle a vu le jour dans la loi sur la transparence de la vie publique du 11 octobre 2013, sur les cendres de l’affaire Cahuzac. Elle a identifié la « phobie administrative » de l’éphémère secrétaire d’Etat Thomas Thévenoud en septembre 2014. Puis elle a refait parler d’elle en décembre dernier lors des « oublis » de Jean-Paul Delevoye, le M. Retraite du gouvernement, dans sa déclaration d’intérêts.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) s’est imposée comme une actrice incontournable de la politique française et joue un rôle essentiel lors de chaque remaniement ministériel.

Qui est-elle ?

Dotée d’une cinquantaine de collaborateurs, la HATVP reçoit les déclarations de patrimoine et d’intérêts de 15.000 responsables publics. Elle peut aussi être saisie par deux associations de lutte contre la corruption agréées - Anticor et Transparency International - dans des « cas d’atteinte à la probité, de situation de conflit d’intérêts, de non-respect des obligations de déclarations ou des règles de "pantouflage" », selon son site Internet.

« Ce qui est intéressant, c’est qu’il s’agit d’une autorité administrative indépendante, souligne Michel Lascombe, professeur de droit public et spécialiste de droit constitutionnel. Elle continuera à voir ses possibilités d’action s’accroître. Elle n’a pas les "casseroles" du Parquet national financier. »

Un collège de 13 personnes, essentiellement des magistrats, se trouve à sa tête, dirigé depuis janvier dernier par Didier Migaud, ex-premier président de la Cour des comptes.

Un outil indispensable pour le président de la République

En mai 2017, Emmanuel Macron, fraîchement élu à l’Elysée, avait décalé de 24 heures l’annonce du premier gouvernement de son quinquennat. L’exécutif souhaitait se donner un « temps de vérification » des situations fiscales et d’éventuels conflits d’intérêts des prétendantes et prétendants aux maroquins. « Il n’y a pas d’obligation pour le président de la République de consulter la Haute Autorité, reprend Michel Lascombe, ancien enseignant à Sciences Po Lille désormais retraité. Mais il le fait de manière systématique, après les affaires Cahuzac et surtout Thévenoud. »

Ce dernier, qui omettait de payer ses impôts, mais aussi ses loyers et ses amendes, avait quitté son poste neuf jours après sa nomination, ce qui fait toujours désordre. « Le Président saisit la Haute Autorité, qui elle-même saisit le fisc, décrit le spécialiste. Dans un premier temps, cela reste assez superficiel, il faut que ça aille vite. Mais cela élimine une partie des problèmes possibles et ça n’empêche pas que l’on continue ensuite de faire des vérifications. »

La chasse aux conflits d’intérêts

« D’abord, il s’agit de voir si les impôts sont bien payés et déclarés, s’il n’y a pas d’affaire en cours, poursuit Michel Lascombe. Les déclarations d’intérêts et de patrimoine viennent dans un deuxième temps. Les ministres ont deux mois pour déposer leurs déclarations puis la Haute Autorité dispose de trois mois pour les vérifier et les publier sur Internet. »

Il faudra donc attendre cinq bons mois pour consulter toutes les données du nouveau gouvernement de Jean Castex, son chef en tête. Encore méconnu voici une semaine, le Premier ministre arrive largement premier des requêtes sur le site de la HATVP. Mais les près de 10.200 internautes qui s’y sont intéressés devront patienter : ils n’ont pu voir que la déclaration d’intérêts déposée le 14 janvier dernier par celui qui n’était alors que maire de Prades et président de la communauté de communes Conflent-Canigó (Pyrénées-Orientales).

Une fonction pour laquelle la déclaration de patrimoine n’est pas consultable sur le Web à la différence, donc, des membres du gouvernement, qui doivent d’ailleurs en envoyer une autre lorsque leur mission s’achève. Histoire de déterminer s’il n’y a pas eu d’enrichissement personnel douteux pendant leur période ministérielle.

Un vrai changement

Pour Michel Lascombe, la HATVP a apporté de réels bénéfices « dans la vie publique, en général ». « Cela oblige toute une série de personnes à faire des déclarations de patrimoine et d’intérêt. Cela a eu un effet sur les conflits d’intérêts. » Comme quand Jean-Paul Delevoye se fait « pincer » pour avoir notamment « oublié » de préciser à la Haute Autorité ses liens avec le monde de l’assurance, alors qu’il est haut-commissaire aux retraites. Plus longue et plus feutrée, l'affaire de l'éditrice puis ministre de la Culture Françoise Nyssen avait aussi marqué les esprits en 2018.

« Il y a des sanctions relativement fortes », poursuit le spécialiste de droit public et constitutionnel. Outre les risques d’inéligibilité, la justice peut s’emparer des dossiers de la HATVP. A en croire Michel Lascombe, la plus grande marge de progression se trouve dans les collectivités locales.

« Un certain nombre d’élus, notamment locaux, n’ont pas encore tout à fait intégré la notion de conflits d’intérêts. Et, alors que beaucoup de collectivités territoriales se sont dotées d’un règlement interne et ont décidé de publier la liste des « cadeaux » que peuvent donner des entreprises, des élus qui en bénéficient ne le comprennent pas. Or un repas, même à 15 euros, peut choquer, surtout s’il est offert tous les jours. »

La déconnexion avec le « simple citoyen » ne viendrait donc pas seulement des hautes sphères.