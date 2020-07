Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti divise l'opinion publique. — Jacques Witt/SIPA

Les Français ont-ils une bonne opinion du Premier ministre et de son nouveau gouvernement ? Ils semblent pour le moment partagés et il est un peu tôt pour juger un homme très peu connu du grand public. En effet, plusieurs sondages, publiés mercredi, s’intéressent à la vision qu’ont les Français de Jean Castex et de ses ministres. Selon une enquête Elabe pour BFMTV, 31 % des sondés se disent satisfaits de la composition du nouveau gouvernement, 36 % sont mécontents et 33 % ne se prononcent pas. Près d’un Français sur deux (47 %) n’a pas d’avis sur la nomination de Jean Castex, qui souffre encore d’un net déficit de notoriété, 29 % estiment que c’est une bonne chose et 24 % une mauvaise.

Selon une autre enquête Ifop-Fiducial pour Cnews et Sud Radio, 48 % des personnes interrogées se disent satisfaites du nouveau gouvernement contre 52 % qui ne le sont pas (mais sans précision sur celles qui ont refusé de se prononcer). Dans une autre enquête d’Odoxa pour Le Figaro et Franceinfo parue, elle, mardi, 51 % des sondés sont satisfaits, 48 % ne le sont pas et 1 % ne se sont pas prononcés.

Dupond-Moretti divise l’opinion publique

Chez les ministres, la nomination de Roselyne Bachelot au ministère de la Culture est accueillie favorablement par 53 % des personnes interrogées par Elabe, contre 30 % pour qui c’est une mauvaise chose, et 17 % ne se prononcent pas. Pour l’étude Ifop-Fiducial, 58 % approuvent, 34 % désapprouvent et 8 % ne la connaissent pas.

Le choix d’Eric Dupond-Moretti au poste de Garde des Sceaux divise davantage les Français : 41 % y sont favorables, contre 35 % qui y voient une mauvaise chose et 24 % ne se prononcent pas, selon Elabe. Selon l’étude Ifop-Fiducial, 44 % approuvent sa nomination, 40 % désapprouvent et 16 % ne le connaissent pas.

Les sondés se divisent aussi sur un autre ministre dont la désignation est controversée, Gérald Darmanin à l’Intérieur : 38 % l’approuvent selon Ifop-Fiducial, 45 % la désapprouvent et 17 % disent ne pas le connaître.

* Enquête Elabe réalisée en ligne le 7 juillet auprès de 1.000 personnes représentatives de la population française de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.

** Enquête Ifop-Fiducial réalisée en ligne le 7 juillet auprès de 1.023 personnes représentatives de la population française de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.