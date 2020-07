Eric Dupond-Moretti à l'Elysée, mardi 7 juillet. — Francois Mori/AP/SIPA

« Vous voulez que je vous le signe ? » Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en février 2018 sur LCI, Eric Dupond-Moretti avait un ton badin pour dire que, jamais, ô grand jamais, il ne deviendrait ministre de la Justice. Finalement l’idée a fait son chemin et il a été nommé, lundi soir, dans le gouvernement de Jean Castex. C’est l’une des rares annonces choc de ce nouveau casting ministériel.

Il y a un peu plus de deux ans il était donc « sûr » de dire non. Mieux encore : il estimait que « personne n’aurait jamais l’idée sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable de me proposer cela ». Le couple exécutif appréciera, ainsi que les contempteurs du nouveau ministre (une partie de la magistrature a fraîchement accueilli la nouvelle) qui n’avaient sans doute pas eu l’idée non plus.

« C’est une discipline, c’est un exercice, je n’en ai pas les compétences »

Aussi, Eric Dupond-Moretti affirme ne pas avoir le profil pour le poste : « D’abord, il faut être d’accord avec tous les copains du gouvernement auquel on appartient soi-même. Il faut manger son chapeau de temps en temps. C’est une discipline, c’est un exercice, je n’en ai pas les compétences. Je n’aimerais pas faire cela. »

L’avocat, surnommé « aquitator » dans le milieu de la justice, va maintenant voir sur le tas s’il est bel et bien fait pour le poste.