Il n’y a pas été de main morte. Interrogé dans Le Parisien sur l’inflexion à droite que laisse transparaître la composition du nouveau gouvernement emmené par Jean Castex, qui vient de quitter LR, Christian Jacob juge que « ces ministres sont d’abord des opportunistes ».

« Quel lien a Darmanin avec la droite ? Il est adhérent En marche », rétorque le patron des Républicains à propos du ministre de l'Intérieur, ancien lieutenant de Nicolas Sarkozy rallié en 2017 à Emmanuel Macron et ministre des Comptes publics dans le précédent gouvernement. « Si j’étais le président, je m’en méfierais, parce que le ministre de l’Intérieur a les gènes de la trahison ! Le président est allé chercher une personnalité ou deux qui avaient besoin de reconnaissance, c’est tout. »

Remaniement : "Je crains que tout cela ressemble à une farce dont les Français seraient les dindons", juge Guillaume Peltier. "Le bilan d'Emmanuel Macron est très abimé", poursuit le vice-président des Républicains



Suivez notre direct : https://t.co/0naQZOp7fu pic.twitter.com/Vs4ICA4JWd — franceinfo (@franceinfo) July 7, 2020

Guillaume Peltier, numéro deux des Républicains, évacue aussi la question d’un siphonnage de la droite par Emmanuel Macron. « Si la politique se résume à du spectacle, du cynisme, une simple tactique et des stratégies de débauchage individuels, qu’est-ce qu’elle est triste la politique, et c’est celle que mène Emmanuel Macron », a-t-il commenté sur Franceinfo.

Roselyne Bachelot également concernée

Outre Gérald Darmanin, l’ancienne ministre de Jacques Chirac Roselyne Bachelot fait son retour en politique en prenant les rênes du ministère de la Culture.

A gauche, le patron du PS Olivier Faure anticipe, toujours dans les colonnes du Parisien, « une politique plus que jamais orientée vers la droite et un président qui concentre plus que jamais tous les pouvoirs ».