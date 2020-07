Gérald Darmanin est l’un des gagnants du remaniement ministériel opéré lundi. Jusqu’ici ministre de l’Action et des Comptes Publics sous Edouard Philippe, il est devenu ministre de l’Intérieur avec l’avènement de Jean Castex à Matignon. La plainte pour viol qui le vise « n’a pas fait obstacle » à sa promotion, assure-t-on dans l’entourage du président de la République.

« Il semble que les, choses vont dans le bon sens » a déclaré cette source sans autre précision. L'Elysée ne fait « jamais de commentaires sur les affaires en cours », a-t-elle cependant ajouté. Gérald Darmanin « aspirait à plus » et « il incarne l’ordre républicain, une priorité du gouvernement », explique l’entourage d’Emmanuel Macron.

Mi-juin, les avocates de la femme qui accuse le ministre de 37 ans de l’avoir violée en 2009 avaient dénoncé le soutien que lui avait apporté le gouvernement. Après deux ans de bataille procédurale, la cour d’appel de Paris avait ordonné début juin la reprise des investigations sur les accusations de viol, harcèlement sexuel et abus de confiance portées contre le ministre par Sophie Patterson-Spatz.

Entendu en audition libre le 12 février 2018, Gérald Darmanin a confirmé avoir eu une relation sexuelle avec la plaignante, mais selon lui librement consentie et à l’initiative de cette dernière.

Ce proche de Nicolas Sarkozy remplace à Beauvau l’ex-socialiste Christophe Castaner, lui-même proche du chef de l’Etat. Jean-Michel Blanquer avait été « évoqué » pour ce poste, a confirmé la même source, mais la décision de choisir Gérald Darmanin « a été prise tôt dans la journée de lundi ».

Cher Gérald, ton histoire est à l’image de la France. Ce ministère est celui du quotidien et de l’urgence. Il est celui des crises et le cœur de la République. Pendant 20 mois, j’ai eu la chance de le diriger avec @NunezLaurent. J’ai toute confiance en @MarleneSchiappa et toi. https://t.co/YMkKpyOSFU