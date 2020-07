Sibeth Ndiaye, le 4 mars 2020. — CHARLES PLATIAU / POOL / AFP

Il y a les promus (Gérald Darmanin…), les confirmés ( Jean-Michel Blanquer…), les petits nouveaux ( Eric Dupond-Moretti…), les faux nouveaux ( Roselyne Bachelot…)… Et il y a les sortants. Le gouvernement du nouveau Premier ministre Jean Castex a été annoncé lundi soir. Et certaines et certains anciens ministres n’ont pas retrouvé de portefeuille dans ce gouvernement Castex I.

En attendant l’annonce des secrétaires d’Etat, qui interviendra dans la semaine, on constate ainsi que Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur chahuté par les opposants au gouvernement pour sa gestion des manifestations des « gilets jaunes », puis par certains policiers, sort du gouvernement. C’est aussi le cas de Sibeth Ndiaye, ancienne porte-parole du gouvernement, qui fut souvent la cible de moqueries et de campagnes de harcèlement racistes et sexistes.

Deux fidèles remplacés

Ces deux anciens poids lourds du gouvernement et fidèles d’Emmanuel Macron sont remplacés respectivement par Gérald Darmanin à l’Intérieur et Gabriel Attal, nouveau secrétaire d’Etat porte-parole du gouvernement.

Parmi les ex-ministres, Nicole Belloubet laisse sa place de Garde des sceaux à l’avocat Eric Dupond-Moretti. Et Didier Guillaume quitte le ministère de l’Agriculture au profit de Julien Denormandie.