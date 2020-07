L'ex-ministre de l'Ecologie Ségolène Royal assure avoir été contactée par Jean-Yves Le Drian pour entrer au gouvernement de Jean Castex, dont la composition sera dévoilée ce lundi. — Isa HARSIN/SIPA

L’ex-ministre socialiste Ségolène Royal a affirmé dimanche avoir été contactée par le ministre Jean-Yves Le Drian pour une éventuelle entrée au gouvernement de Jean Castex, et jugé que cela n’aurait de « sens » que si elle pouvait mener une politique « plus sociale, plus écologique, plus démocratique ».

L’ancienne ministre a d’abord évoqué sur BFMTV un appel, samedi, d'« un proche du président », mais une source proche d’Emmanuel Macron a ensuite affirmé qu’elle n’avait « jamais été appelée ». En réponse, Ségolène Royal a assuré, copies de SMS à l’appui, avoir été contactée par le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian (ex-PS).

« Ils ne sont pas forcément au courant »

« Si des conseillers de l’Elysée démentent, je ne leur en veux pas, ils ne sont pas forcément au courant ! Un président cloisonne surtout à ce niveau de contact », glisse-t-elle.

Elle répète avoir souligné qu’une entrée au gouvernement « n’a de sens que pour une politique plus sociale, plus écologique, plus démocratique ». « Mon message à Le Drian était clair sur le sens politique profond d’un possible et positif travail en commun au service du pays dans un contexte de crise grave. Je ne veux pas que l’on puisse dire que j’ai refusé d’aider à sortir de la crise. D’où ma position très positive mais sans en rabattre sur les valeurs de justice sociale, d’urgence écologique et d’efficacité démocratique », a-t-elle expliqué.

« J’ai dit, si c’est pour mener une politique plus sociale, plus écologique, plus démocratique, faites-moi une proposition. Et nous en sommes là », avait-elle déclaré sur BFMTV plus tôt.

Les doutes de Royal sur l’urgence de la réforme des retraites

Après la vague verte dans les grandes villes aux municipales, Jean Castex, issu des Républicains, est-il l’homme de la situation ? « Il faut lui laisser le temps, juger sur les actes », avait-elle estimé.

Mais face à la volonté du nouveau Premier ministre de régler « à court terme » le dossier des retraites, l’ancienne candidate à la présidentielle a demandé s’il y avait « encore urgence à aller faire de la provocation » sur cette réforme, si l’on pouvait « se permettre de lever des malentendus et des révoltes » et si « les partenaires sociaux ont le temps de s’occuper de ça alors qu’il y a des plans sociaux annoncés sur tous les territoires ».

Emmanuel Macron et son Premier ministre Jean Castex poursuivent dimanche leurs consultations avec « l’objectif de former un nouveau gouvernement pour lundi dans la journée », a annoncé l’Elysée.