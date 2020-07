Bonjour à tous et bonjour à toutes ! Nous sommes vendredi, moins d’une semaine après le second tour des municipales le gouvernement Philippe II n’est plus. Le chef du gouvernement a présenté la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron ce matin ? Est-ce qu’Édouard Philippe va se succéder à lui-même ? Qui va rentrer au gouvernement ? On le saura peut-être dans ce live ! Restez avec nous !