Ségolène Royal à Paris le 28 février 2020. — ISA HARSIN/SIPA

L’ex-candidate PS à la présidentielle de 2007 fait un pas de plus vers une nouvelle candidature en 2020 et elle veut le faire savoir. Après une interview au Figaro le 30 juin, Ségolène Royal s’est redite prête à l’AFP mercredi « à mener la bataille » lors de la prochaine présidentielle, en mettant en avant son « expérience » et son « identité écologiste ». Elle ne place pour l’instant que deux conditions à ses ambitions : « être utile et [que] la gauche [ait] la capacité de se rassembler ».

Réunir le PS et les écologistes

Selon elle, « le bon signal des municipales, c’est que l’écologie s’ancre à gauche. Les écologistes connaissent mon travail, je suis une candidate difficilement dénonçable par eux ». Plusieurs fois ministre de l’Environnement ou de l’Ecologie (des gouvernements Bérégovoy puis Valls et Cazeneuve), Ségolène Royal, 66 ans, insiste sur le travail effectué par elle à la région Poitou-Charentes, qu’elle a dirigée de 2004 à 2014, « avec les socialistes, les écologistes, les centristes ». « J’ai démontré que ça pouvait fonctionner », dit-elle.

« On nous annonce comme un fait incontournable le face-à-face Macron/Le Pen au second tour en 2022. Ce n’est pas possible de ne pas bouger ! Le vote barrage ne fonctionne plus. Je ne veux pas voir arriver Marine Le Pen première présidente de la République et me dire à ce moment-là que je n’aurais rien fait pour empêcher ça », explique-t-elle. Mais « je ne suis pas dans un itinéraire personnel. Si quelqu’un est mieux placé que moi, je le soutiendrai », affirme-t-elle également. Reste à savoir comment elle jugera sa position d’ici deux ans.