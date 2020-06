Edouard Philippe révèle pourquoi sa barbe se dépigmente

Edouard Philippe lors des cérémonies du 18 juin. — Jacques Witt/SIPA

C’est un mini-fait qui fait parler depuis quelques mois : la dépigmentation de la barbe d’Edouard Philippe. Depuis quelque temps, en effet, la barbe du Premier ministre, à peine grisonnante à son arrivée à Matignon, porte désormais une tache blanche qui grandit, sur la partie gauche de son visage. Cette semaine, dans une interview à Paris Match, dont il fait la une, Edouard Philippe s’exprime pour la première fois sur le sujet.

Sans surprise, il confirme qu’il s’agit bien d’un vitiligo. « C’est une maladie sans gravité, ni douloureuse ni contagieuse », précise d’emblée le locataire de Matignon. Paris Match précise que cette maladie n’est pourtant pas tout à fait anodine puisqu’elle peut être liée au stress ou à la fatigue. Cette maladie peut toucher les poils comme la peau. D’après Le Parisien, qui cite les chiffres de l’Inserm, le vitiligo touche 0,5 à 1 % de la population mondiale.

Entre la campagne pour le second tour des municipales au Havre et la crise économique qui vient, il devrait a priori y avoir encore quelques sources de fatigues et de stress pour Edouard Philippe.