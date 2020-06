Marine Le Pen lors de sa visite en Bretagne le 4 mai 2017, trois jours avant le second tour de l'élection présidentielle. — JEAN MARC DAVID/SIPA

« On se réjouissait d’avoir une grande fête, mais voilà c’est contrarié avec la venue de Mme Le Pen. On nous vole un peu une cérémonie qui se voulait sympa ». Le maire de Sein (Finistère) Didier Fouquet l’a un peu mauvaise depuis qu’il a appris que Marine Le Pen se rendra sur son île jeudi pour célébrer l’appel du 18 juin.

Une grande fête était initialement prévue sur l’île avec « un bagad, une goélette de la marine et un certain nombre d’officiels ». Mais la venue de la présidente du Rassemblement national est venue chambouler tous les plans et seule une petite cérémonie en comité restreint se tiendra sur l’île avant l’arrivée de Marine Le Pen.

« Il n’y aura personne de la mairie pour l’accueillir »

« On n’est pas demandeur que Mme Le Pen vienne, mais on ne peut pas l’en empêcher » a souligné Didier Fouquet, se disant « choqué » par ce déplacement qui vise à « récupérer des images, des symboles ». « Il n’y aura personne de la mairie pour l’accueillir », a-t-il assuré, ajoutant qu’un collectif de Sénans était en train de se créer pour protester contre sa venue. « La plupart des gens ici cherchent, sous une forme ou une autre, à montrer leur opposition et leur mécontentement », a-t-il indiqué.

« Si Mme Le Pen arrive et trouve toutes les portes fermées et pas un chat dans les rues c’est quelque chose qui pourrait marquer », a-t-il ajouté. La fédération du PCF du Finistère appelle de son côté à un rassemblement jeudi matin à Audierne, d’où doit partir Marine Le Pen pour Sein, pour lui montrer « qu’elle n’est pas la bienvenue ».