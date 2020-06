Le chef de l'Etat s'est exprimé dimanche soir à la télévision durant une vingtaine de minutes — THOMAS SAMSON / AFP

Emmanuel Macron a, dimanche soir, défendu pied à pied sa gestion de la crise lors d’une allocution télévisée d’une vingtaine de minutes.

Lors de cette opération de communication, le président a aussi évoqué la « reconstruction » du pays sans expliquer comment il comptait s’y prendre.

« 20 Minutes » a demandé aux politologues Virginie Martin et Martial Foucault d’analyser le discours du chef de l’Etat.

« Nous allons retrouver pleinement la France. » Le président de la République s’est exprimé dimanche soir durant une vingtaine de minutes, pour la quatrième fois depuis le début de la crise du coronavirus. Une crise, à entendre Emmanuel Macron, qui est désormais (presque) derrière nous et qui a été parfaitement gérée par son gouvernement. « Il a balayé les problèmes en dix ou vingt secondes », déplore la politologue Virginie Martin, professeure chercheuse à Kedge Business school et présidente du think tank Différent. La pénurie de masques ? Les gaffes de Sibeth Ndiaye ? Le ras-le-bol des soignants ? « Il ne donne pas vie à ses manquements puisqu’il ne les reconnaît pas », insiste la politologue.

De là à penser qu’il ne s’agissait que d’une opération de communication, il n’y a qu’un pas. « Il y a des éléments qui le font penser », estime le politologue Martial Foucault, directeur du Cevipof. « Il a envie d’apparaître comme étant le président qui a fait les meilleurs choix dans le contexte », poursuit-il. Martial Foucault souligne qu’Emmanuel Macron a « grillé la priorité au Premier ministre » qui doit s’exprimer le 22 juin prochain, alors qu’Edouard Philippe était « en première ligne depuis plus de trois mois » pour annoncer aux Français les bonnes comme les mauvaises nouvelles.

« Aucune indication très claire »

« Jupiter » a bien fait quelques annonces dimanche soir. La réouverture des cafés et restaurants en Ile-de-France dès lundi, des crèches, des écoles et des collèges pour tous à partir du 22 juin… Il a surtout évoqué à plusieurs reprises la « reconstruction » du pays sans expliquer pour autant comment il comptait s’y prendre concrètement. « Il n’y a aucune indication très claire permettant d’établir une feuille de route pour un futur gouvernement, reprend Martial Foucault. Il a fixé des lignes beaucoup trop gazeuses. Attention à la douche froide s’il ne transforme pas tout ça en plan d’action concret d’ici sa prochaine allocution en juillet. »

« C’était du teasing », assure Virginie Martin. Elle estime que le président s’est contenté « d’asséner des mots » puissants et des formules toutes faites auxquels chacun peut se raccrocher grâce à la « perception sélective ». « Mais tout ça ne fait pas pour autant un discours », note la politologue qui remarque avec malice que le président est capable, pour « satisfaire tout le monde », de glisser dans son discours le mot « Europe » aux côtés de « patriotisme », « indépendance » et « souveraineté ». Un président qui n’est pas à une contradiction prêt : « Il assure que les impôts n’augmenteront pas mais il a toujours indiqué qu’il était contre l’accroissement de la dette », souligne aussi Martial Foucault.

Voilà ... mon mood du soir .... et de demain aussi sûrement #macron20h Autant de mots, autant de mots, tellement de mots pic.twitter.com/FVk7Q5Hj9E — Virginie Martin (@VirginieMartin_) June 14, 2020

« Des mots »

Le chef de l’Etat veut avant tout « s’inscrire dans son mandat, dans sa propre histoire. Il écrit son destin », insiste Virginie Martin. Mais selon elle, il compte bien ne rien changer à sa manière de gouvernement. « Ce sont des mots qui viennent masquer le fait qu’il maintiendra le cap, voire le durcira. » Emmanuel Macron souhaite également « un nouvel élan de déconcentration », poursuit le président du Cevipof. « Mais est-ce que cela peut vraiment aller très loin ? », s’interroge-t-il.

Alors que les manifestations contre les violences policières se sont multipliées ces derniers jours, Emmanuel Macron a assuré de son soutien les forces de l’ordre, tout en dénonçant le racisme et l’antisémitisme. « Il n’a pas l’air de penser qu’il y a un problème de racisme dans la police », contrairement à ce que dénoncent des chercheurs, ou des institutions comme le Défenseur des droits, remarque Martial Foucault. Virginie Martin complète : « Il travestit la réalité. Mais c’est ce que nous demande l’époque qu’il a parfaitement comprise, c’est malin. »