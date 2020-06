Emmanuel Macron — ELIOT BLONDET-POOL/SIPA

Une allocution d’Emmanuel Macron est prévue ce dimanche à 20 heures.

Le chef de l’Etat doit dresser un premier bilan de la crise sanitaire, quelques jours avant une nouvelle phase du déconfinement, prévue le 22 juin.

Le président devrait évoquer la relance économique et pourrait évoquer les mobilisations contre les violences policières.

Il ne s’est pas adressé aux Français depuis près de deux mois. Emmanuel Macron prendra la parole dimanche à 20 heures pour évoquer la nouvelle étape du déconfinement, prévue le 22 juin, ainsi que la question de la relance économique. Mais le président pourrait également réagir aux accusations de violences et de racisme visant les forces de l’ordre, au lendemain de nouvelles mobilisations prévues un peu partout en France.

Des nouvelles sur sa « réinvention » ?

Le 26 mai dernier, Emmanuel Macron s’est exprimé pour présenter le plan d’aide de 8 milliards d’euros à l’industrie automobile. Mais sa dernière prise de parole solennelle remonte au 13 avril. Evoquant les prémices du déconfinement à venir, le chef de l’Etat avait appelé ce jour-là le pays à se « réinventer, moi le premier ». Cette phrase et l’annonce de la suspension de toutes les réformes en cours, dont celle des retraites, avaient suscité des interrogations sur les choix politiques de sa fin de quinquennat. Donnera-t-il plus de précisions ce dimanche ?

« Aujourd’hui on est dans une sorte de faux plat. La crise sanitaire s’éloigne pour les Français. Or c’est l’élan de la crise qui va donner de la radicalité au projet du président, a indiqué un responsable de la majorité à l’AFP. Ça le pousse donc à accélérer son timing et à s’exprimer en deux temps. D’abord sur la relance économique puis, après les municipales, sur le volet social et écologique ».

Sécurité sanitaire et relance économique

Emmanuel Macron a réuni ce vendredi le Conseil scientifique, puis un conseil de défense pour faire le point sur la crise sanitaire. Des mesures d’assouplissement pourraient être annoncées dimanche alors que plusieurs voix pressent l’exécutif d’aller plus vite dans le déconfinement. Le secrétaire d’État en charge du tourisme Jean-Baptiste Lemoyne avait indiqué mardi que les restaurants d’Ile-de-France pourraient ainsi rouvrir « un peu plus tôt que le 22 juin » si la situation sanitaire évoluait favorablement.

« Il est essentiel de faire repartir la machine. On ne peut pas maintenir éternellement le chômage partiel, et faire traîner l’économie comme en ski nautique », indique le député LREM du Rhône Bruno Bonnell. « Un demi-million d’emplois a été perdu en un trimestre, la situation s’annonce très difficile pour l’insertion des jeunes à la rentrée. On attend des éléments pour savoir comment on va fabriquer de nouveau de la richesse et la redistribuer. » Le chef de l’Etat devrait évoquer cette bataille pour l’emploi alors que le gouvernement a présenté mercredi son nouveau volet du budget de crise, qui devrait se monter au total à 460 milliards d’euros face à une chute annoncée de 11 % du PIB.

Une réaction aux manifestations contre le racisme et les violences policières ?

A la demande d’Emmanuel Macron, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a par ailleurs annoncé lundi des mesures destinées à améliorer la déontologie des forces de l’ordre. Mais de nouvelles manifestations sont organisées samedi à Paris et dans toute la France contre le racisme et les violences policières. Le chef de l’Etat a fustigé mercredi en Conseil des ministres « le racisme et la discrimination », tout en défendant les forces de l’ordre « dont l’écrasante majorité ne saurait être salie ». Mais il devrait s’exprimer de nouveau dimanche sur le sujet.

« J’attends qu’il sonne le réveil de l’union nationale, loin des polémiques que certains alimentent ces derniers jours sur les questions raciales. Car notre modèle républicain n’a rien à voir avec celui des Etats-Unis », ajoute Bruno Bonnell. Une seconde intervention présidentielle pourrait être organisée entre le second tour des élections municipales du 28 juin et la Fête nationale du 14 juillet.