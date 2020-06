Ségolène Royal, le 28 février 2020 au Sénat. — ISA HARSIN/SIPA

Ségolène Royal a-t-elle l’ambition d’être candidate à la prochaine élection présidentielle en 2022 ? Interrogée sur le sujet par Jean-Jacques Bourdin ce mercredi sur BFMTV/RMC, l’ancienne ministre a répondu à demi-mot que la décision serait « collective » et non « personnelle ».

« Ce n’est pas quelque chose de personnel, ce sera une décision collective », a-t-elle répondu. Pour l’ancienne ministre de l’Ecologie, la prochaine présidentielle sera « très différente des autres ».

« Vous le savez »

« On en a assez de l’hyperprésidentialisation d’un régime qui fait que quelques-uns pensent qu’ils savent tout. Ils décident à deux ou trois et nous assènent des décisions. Et ensuite, ils disent "si on avait réfléchi, peut-être que ça se serait passé autrement" », dénonce-t-elle en citant l’exemple de la crise de l’hôpital public.

« Je suis convaincue que si l’on veut une alternative démocratique, sociale, écologique à ce qui se passe aujourd’hui, il va falloir être prêt à incarner cette alternative », a poursuivi Ségolène Royal. « Vous êtes prête ? », a insisté Bourdin, ce à quoi elle a répondu : « Vous le savez ».