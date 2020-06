Dans un bureau de vote à Strasbourg, le 15 mars 2020 (illustration) — G. Varela / 20 Minutes

Depuis mardi soir, l’ensemble des candidats au 2e tour des élections municipales est connu.

Dans le Grand Est, seules deux des principales villes connaissent déjà leur maire : Reims et Troyes. Dans les autres, il faudra donc revoter.

Quelles seront les forces en présence à Metz, Nancy, Colmar, Châlons-en-Champagne, Illkirch ou Mulhouse ? On décrypte tout ça.

Les Rémois et les Troyens peuvent réserver leur week-end. Le dimanche 28 juin, ils n’iront pas voter. Chez eux, les élections municipales se sont réglées dès le 1er tour avec les reconductions respectives d’Arnaud Robinet (66.32% des voix) et de François Baroin (66.78 %). Deux exceptions parmi les principales villes du Grand Est. Tour d’horizon des forces en présence avant le 2e tour.

A Metz, « ça va être très serré »

Dans la capitale mosellane , il y aura trois candidats au 2e tour. Mais celui-ci devrait se résumer à un duel gauche-droite. D’un côté, le socialiste Xavier Bouvet (24,97 %), soutenu par le maire sortant Dominique Gros ainsi qu’écologistes et communistes. De l’autre, le sénateur Les Républicains François Grosdidier (29,76 %). Ce dernier a choisi de fusionner avec l’ancienne référente départementale LREM, Béatrice Agamennone (6,19 %). « Elle avait déjà été en discussion avec Bouvet mais il avait décidé de reconduire la même liste », éclaire un connaisseur du contexte local. « Grosdidier lui a offert la deuxième place car il veut renouer avec l’image de marque de centre-droit écologiste qui a longtemps fait les maires à Metz. » De quoi promettre une belle empoignade fin juin, dont la représentante du Rassemblement National, Françoise Grolet (11,79 %), ne devrait être qu’un témoin à distance. « Ça va être très serré. Bouvet a le vent en poupe mais Grosdidier a de solides réseaux pour attirer les votes communautaires », assure notre observateur.

A Mulhouse, Rottner joue gros

Son métier de médecin urgentiste aidant, la crise du coronavirus lui a donné une dimension nationale. Le président de la région Grand Est, Jean Rottner, sera encore en première ligne lors du 2e tour des municipales. Maire de Mulhouse de 2010 à 2017, il forme cette fois un duo avec sa successeure, Michèle Lutz. La paire était arrivée en tête mi-mars, avec 33,66 % des voix. Fin juin, elle sera engagée dans une quadrangulaire. Face au Vert Loïc Minery (21,96 %), qui s’est allié à la France Insoumise et au PCF, face aussi à la candidate du Rassemblement National Christelle Ritz (12,07 %) ou encore face à Lara Million (20,13 %). Cette dernière, candidate non adossée à un parti politique, a modifié sa liste pendant l’entre-deux-tours en faisant alliance avec Fatima Jenn, qui avait obtenu 7,94 % des suffrages. De quoi modifier l’équilibre du 1er tour ?

Nancy va-t-elle passer à gauche ?

Le maire sortant et président du Mouvement radical Laurent Hénart (34,70 %) semble mal parti à Nancy. « Il a beaucoup de souci à se faire », confirme une source locale. Pourquoi ? Car l’alliance signée entre le socialiste Mathieu Klein (37,88 %) et l’écologiste Laurent Watrin (10,24 %) semble dessiner un boulevard à cette union de la gauche. « Surtout qu’Hénart a plus ou moins été lâché par André Rossinot, le président de la métropole », ajoute notre spécialiste qui voit « d’une manière mécanique et automatique » Mathieu Klein l’emporter fin juin. L’actuel président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle devrait alors choisir entre ses deux mandats.

Nancéiens de naissance ou d’adoption, issus de tous les quartiers et d'horizons professionnels divers, ils et elles s'engagent pour la grande majorité pour la 1ère fois dans une élection municipale. Je suis fier de vous présenter la liste #NancyEnGrand élargie à @NEC_2020 pic.twitter.com/q2xAtdY8cb — Mathieu Klein (@mathieuklein) June 3, 2020

Colmar : la vie sans Meyer

Omniprésent, omnipotent pour certains, Gilbert Meyer dirigeait Colmar depuis 1995. Il a brusquement quitté la scène mardi, non sans bruit. Affaibli par des ennuis de santé et face aux dissensions dans son propre camp, l’édile a décidé de… retirer sa liste ! De quoi ouvrir une voie royale à son principal adversaire, Eric Strautmann. Le député Les Républicains avait remporté leur duel de droite au 1er tour, avec 37,45 % des suffrages contre 32,46 % pour Gilbert Meyer. Face à lui le 28 juin, l' écologiste Frédéric Hilbert (15,23 %) part avec un retard considérable.

Illkirch évite la pentagulaire

La quatrième ville du Bas-Rhin aurait pu être un cas rare en France. A l’issue du 1er tour, cinq candidats y avaient obtenu plus de 10 %. De quoi laisser présager d’une pentagulaire ? Finalement, ils ne seront « que » quatre au 2e tour. En tête le 15 mars, le maire socialiste sortant Claude Froehly (31,06 %) a obtenu le renfort de son actuel adjoint, l’écologiste Richard Hamm (11,77 %). A droite, les deux candidats Thibaud Philipps (27,36 %) et Rémy Beaujeux (11,80 %) sont restés chacun de leur côté, tout comme Pascale Gendrault (17,97 %) de l’autre côté de l’échiquier. Cette dernière n’avait pas traîné : dès le 16 mars, elle avait redéposé sa liste !

A Châlons-en-Champagne, Apparu y est presque

Dans la deuxième ville de la Marne, le maire sortant Benoist Apparu n’avait pas été loin de l’emporter dès le 1er tour (46,03 %). Il partira donc largement favori de la quadrangulaire qui l’opposera au socialiste Rudy Namur (25,55 %), à Alan Pierrejean (divers, 15,43 %) et au communiste Dominique Vatel (12,97 %). Ancien ministre du logement (2009-2012), Benoist Apparu brigue un deuxième mandat.