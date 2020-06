François Bayrou brigue un second mandat à Pau. — ERIC FEFERBERG / AFP

François Bayrou, allié de la majorité présidentielle, a affirmé ce mardi qu’il n’envisageait pas d’entrée au gouvernement. « Ça n’est pas une hypothèse et ça n’est pas mon hypothèse », a affirmé sur LCI celui qui fut brièvement ministre de la Justice au début du quinquennat avant de quitter le gouvernement sur fond d’affaire des assistants parlementaires européens du MoDem.

« Je suis maire de Pau, candidat au renouvellement de ce mandat », et « je suis à la tête d’une famille politique qui compte dans la vie politique française et je n’ai pas l’intention d’entrer dans des spéculations gouvernementales », a-t-il développé. François Bayrou a plaidé en revanche pour que l’exécutif « se réinvente ».

« Il faut qu’il réinvente le lien entre la société et l’Etat, entre le pays dans ses communautés, dans sa vie, depuis les associations jusqu’aux entreprises et les collectivités locales. Il y a une sève qui ne circule plus venant de la base avec le sommet du pays », a-t-il affirmé.

Une décision « brutale et infondée » au sujet de Gérard Collomb

Le maire de Pau a par ailleurs assuré que « les liens de fidélité » entre Emmanuel Macron et Gérard Collomb, qui s’est vu retirer son investiture par LREM aux municipales à Lyon après avoir conclu un accord avec LR, n’étaient « pas rompus ».

LREM a retiré son investiture à Gérard Collomb ainsi qu’à son poulain candidat à la mairie de Lyon Yann Cucherat, derrière lequel le candidat de droite Étienne Blanc va s’effacer. Une décision selon lui « brutale et infondée ». Gérard Collomb est « un grand maire de Lyon » et François-Noël Buffet est « quelqu’un d’absolument respectable », a estimé François Bayrou.