ELECTIONS Un accord entre les deux listes a été trouvé dans la nuit de lundi à mardi pour ce second tours des municipales parisiennes

Anne Hidalgo (PS) et et David Belliard (EELV) trouvent un accord pour le second tour des municipales à Paris — Jacques Witt/SIPA

Verts et socialistes marcheront main dans la main pour le second tour des municipales à Paris. La liste Paris en commun de la maire PS Anne Hidalgo et Europe Ecologie Les Verts emmenés par David Belliard ont trouvé un accord de coalition dans la nuit de lundi à mardi, a-t-on appris de sources concordantes.

« On a trouvé un accord sur les trois thèmes sur lesquels on travaillait depuis plusieurs jours : le projet, la gouvernance et les listes », a indiqué Emmanuel Grégoire, le directeur de campagne de la maire sortante.

« Suppression de la moitié des places de stationnement en surface »

Interrogé par Le Parisien, David Belliard a affirmé que le projet commun des deux listes se concentrerait par exemple sur « la piétonnisation des abords des 300 écoles les plus polluées, la suppression de la moitié des places de stationnement en surface », ou encore l’aménagement de nouvelles pistes cyclables.

Toujours selon lui, un accord aurait été trouvé pour faire interdire la publicité numérique dans les espaces publics, mais aussi pour lancer la découverture de la Bièvre, cette rivière enfouie sous le béton.

« Au minimum une mairie écologiste durant la prochaine mandature »

Si les électeurs parisiens choisissaient de porter cette coalition dans les urnes, David Belliard assure qu’Anne Hidalgo accorderait aux Verts « au minimum une mairie écologiste durant la prochaine mandature ».

Au premier tour des municipales, la tête de liste des écologistes avait rassemblé 10,8 % des suffrages, contre 29,3 % pour la candidate socialiste.