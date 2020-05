CUMUL DE MANDATS Edouard Philippe avait déjà déclaré l’été dernier que les ministres élus maires devraient ensuite choisir s’ils restent ou non dans le gouvernement

Gérald Darmanin, le 17 février 2020, avec Edouard Philippe. — Alexis Sciard-POOL/SIPA

Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics et désormais maire de Tourcoing (Nord) devra choisir quelle fonction il conserve « le moment venu », a rappelé le Premier ministre Edouard Philippe ce mardi.

Interrogé à l’Assemblée nationale lors des questions au gouvernement par le député LR Patrick Hetzel sur la règle du non-cumul, le Premier ministre a répété des propos déjà tenus cet été, lorsqu’il affirmait « qu’il appartiendra à ceux qui sont candidats le moment venu, et s’ils sont élus, de déterminer si oui ou non ils veulent rester membre du gouvernement ».

Darmanin souhaite « continuer » avec Macron

« Je n’ajoute ni ne retranche rien de ce que j’ai dit le 4 septembre 2019 », a ajouté le chef du gouvernement, sans être plus précis. Elu samedi maire de Tourcoing, Gérald Darmanin a répété qu’il avait été autorisé à cumuler son mandat et celui de ministre par Edouard Philippe et Emmanuel Macron, une information confirmée de sources concordantes au sein de l’exécutif.

Le lendemain, dans un entretien au JDD, le ministre de l’Action et des comptes publics avait expliqué vouloir « peser davantage » sur les choix politiques et « continuer à travailler » avec Emmanuel Macron « pour réparer notre pays ».

D’aucuns y ont vu une offre de service pour Matignon, dans la perspective d’un remaniement jugé probable après le second tour des municipales prévu le 28 juin, même si l’intéressé jure être « un soutien loyal et fidèle » d’Edouard Philippe. Ce dernier l’a par ailleurs félicité, mardi, lors des questions au gouvernement, en affirmant se « réjouir publiquement de l’élection du ministre à la mairie de Tourcoing, après un très beau score au premier tour des élections municipales ». Gérald Darmanin avait recueilli 60,89 % des voix le 15 mars.