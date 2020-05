Le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, le 13 février 2020. — MAXIME BIHOREAU/SIPA

Crise sanitaire oblige, les manifestations du 1er mai vont prendre cette année une forme atypique. Le Parti communiste a ainsi appelé les salariés à manifester sur les réseaux sociaux, aux fenêtres ou aux balcons vendredi. La pandémie empêche en effet « pour la première fois depuis 75 ans » le déroulement des traditionnels défilés.

Regardez en direct notre live spécial 1er mai :https://t.co/iN5wGWXxop#DirectPCF — PCF (@PCF) April 30, 2020

« Déconfiner les revendications »

« J’appelle à déconfiner les revendications en ce 1er mai », a affirmé Fabien Roussel, secrétaire national du PCF sur Facebook. Il a invité « celles et ceux qui le veulent à exprimer leurs revendications sur les réseaux sociaux », avec le hashtag #MasquésPasMuselés et à acheter un brin de muguet sur le site du parti.

Fabien Roussel se rendra pour sa part, à 07h00, devant l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, pour « offrir un brin de muguet à celles et ceux qui iront prendre leur poste de travail. Ce sera un geste symbolique pour leur dire que nous sommes avec eux ». Il prendra également la parole à 18h00 sur la page Facebook et sur le compte YouTube de son parti.

« Depuis 75 ans, nous avons toujours pu manifester. Cette année, nous ne le pourrons pas, mais c’est pourtant une année où le monde du travail risque particulièrement de souffrir, donc une année où le monde du travail doit être uni, solidaire et déterminé à porter haut et fort ses exigences à être respecté, à ne pas avoir à payer le prix de cette crise, qu’elle soit sanitaire ou économique », a affirmé le secrétaire national du PCF. Le numéro un communiste et député du Nord a ajouté qu’il déposerait à nouveau une proposition de loi demandant « le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales, afin d’avoir la certitude que l’argent ne partira pas dans des paradis fiscaux ».