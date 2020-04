L'Assemblée nationale, le 21 avril 2020. — Jacques Witt/SIPA

Le Premier ministre présentera mardi, à 15 heures, le plan de déconfinement à l’Assemblée nationale.

Ce discours sera suivi d’un vote, avec 75 députés de retour dans l’hémicycle, pour respecter les distances sanitaires.

Ce vote n’engage pas la responsabilité du gouvernement.

Drôle de rentrée à l’Assemblée. Alors que le Parlement siège en «format restreint» depuis le début du confinement il y a six semaines, un plus grand nombre de députés va pouvoir revenir dans l’hémicycle du Palais-Bourbon mardi, pour un vote inédit sur le déconfinement, fixé au 11 mai par le gouvernement. A 15 heures, le gouvernement doit présenter son plan de levée du confinement instauré pour freiner l’épidémie de coronavirus. Voici les détails de ce débat.

Qui pourra être présent dans l’Hémicycle ?

Pour limiter le risque de contamination, seuls 75 des 577 députés pourront assister au discours d’Edouard Philippe puis voter. Chaque groupe pourra envoyer un nombre maximum de parlementaire proportionnel à son poids sur les bancs de l’Assemblée.

Pour La République en marche, ce sera 40, 5 pour son allié MoDem et 4 pour l’UDI-Agir. Dans les rangs de l’opposition, Les Républicains pourront être 13, les socialistes 4, tandis que les groupes communistes, insoumis, et Libertés et Territoires, auront chacun 3 élus.

Quant aux députés non-inscrits, pas assez nombreux pour former un groupe, parmi lesquels figurent notamment les élus du Rassemblement national, ils ne pourront envoyer qu’un seul d’entre eux.

Sur quoi les députés vont-ils voter ?

Ils devront réagir au discours du Premier ministre qui portera sur « la stratégie nationale du plan de déconfinement », selon Matignon. Edouard Philippe « présentera l’architecture générale » du déconfinement, précise la majorité, tandis que les modalités précises seront établies localement, avec les préfets et les maires. Le projet d’application de traçage numérique, StopCovid, sera également évoqué, mais le vote ne portera pas uniquement sur cet outil controversé.

Parmi les questions qui demeurent, et sur lesquelles le gouvernement est très attendu, le caractère obligatoire du port du masque dans certains lieux publics, la politique de dépistage, la réouverture des commerces et des bureaux d’entreprises, et la très épineuse question des écoles.

Comment voteront-ils ?

Après le discours d’Edouard Philippe, les députés pourront s’exprimer, en fonction du poids de leur parti. Les prises de parole s’enchaîneront pendant 2h30, avec 40 minutes pour LREM, 40 pour LR, 15 pour le MoDem et les socialistes, puis 10 pour l’UDI-Agir, Libertés et Territoires, LFI et les communistes. Un député non inscrit pourra ensuite faire une allocution de 5 minutes.

Puis le gouvernement aura un temps de réponse, avant le vote en fin d’après-midi. A situation exceptionnelle, déroulé inédit : les représentants des groupes politiques seront porteurs des voix des membres de leur groupe. Mais tout député pourra signaler s’il adopte une position différente de son groupe, par exemple s’il veut s’abstenir, ou voter contre, alors que la position de son groupe est d’approuver le discours gouvernemental. Seule exception : les députés non inscrits pourront tous voter à distance.

Avec quelles conséquences ?

Ce vote n’engage pas la responsabilité du gouvernement, car il est organisé en application de l’article 50-1 de la Constitution. Il est donc symbolique.