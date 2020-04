PANDEMIE « On prépare une deuxième étape (…) peut-être différenciée selon les secteurs d’activité ou selon les régions plus ou moins impactées »…

Le président de la République Emmanuel Macron, ici le 22 avril lors de sa visite d'un producteur de tomates à Cléder, dans le Finistère. Ici avec Marc Keranguéven. — S. Mahé / AFP

Un changement de cap ? Emmanuel Macron a livré mercredi quelques indices sur le futur plan de déconfinement en évoquant des mesures plus ou moins rapides « selon les secteurs et selon les régions » lors de la visite d’un supermarché en Bretagne.

« Il y aura peut-être sur certains sujets des étapes qui pourront se passer plus vite dans les endroits où le virus ne s’est pas répandu », a-t-il indiqué pendant cette visite, alors que l’exécutif prépare un déconfinement progressif en France à partir du 11 mai.

Les ministres ont rendu leur plan sur le déconfinement

« La stratégie de tester, isoler, accompagner doit permettre d’endiguer les choses et d’éviter la montée d’une deuxième vague. On a besoin de faire baisser le nombre de cas quotidien dans le pays pour que ce soit gérable », a-t-il rappelé. « On prépare une deuxième étape dont on ne sait pas combien de temps elle va durer, qui sera progressive, concertée, parfois lente, peut-être différenciée selon les secteurs d’activité ou selon les régions plus ou moins impactées », a-t-il poursuivi.

Les différents ministres concernés par le déconfinement ont remis mercredi à Matignon une première mouture de leurs plans sectoriels pour l’après 11-Mai, qui seront intégrés d’ici la fin du mois dans un projet global aux allures de casse-tête.

« Il faut avoir des caps réguliers et être très prudent à chacun de ces caps, car on n’a pas envie de faire des étapes en arrière, a signifié Emmanuel Macron. Ça s’améliore tout doucement, c’est le fruit de l’effort inédit demandé à la nation. Il ne faut pas remettre en cause cet effort par un retour trop précipité » à la normale. « Il faut reconquérir pas à pas et savoir aussi inventer quelques nouveaux horizons », a-t-il conclu.