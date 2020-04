EGALITE Pour la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, « les femmes et les hommes ne vivent pas le même confinement »

Marlène Schiappa — PIERRE VILLARD/SIPA

Préparation des repas, ménage, courses, devoirs des enfants… Même en confinement avec leur conjoint, les femmes continuent pourtant d’assumer seules la majeure partie des tâches ménagères et éducatives, a regretté la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, dans un entretien accordé au Point, ce jeudi.

Marlène Schiappa craint « l’épuisement silencieux » des femmes, qui doivent jongler entre l’école à la maison, les repas plus nombreux et le télétravail. Et le sondage Harris cité par la secrétaire d’Etat est inquiétant : 58 % des femmes estiment passer plus de temps que leur conjoint à s’occuper des tâches domestiques en cette période de confinement.

Une « charge mentale démultipliée »

Un chiffre qui n’a pas « surpris » Marlène Schiappa : « 54 % des femmes consacrent plus de deux heures par jour aux tâches domestiques ou éducatives, contre seulement 35 % des hommes ». « Statistiquement, les femmes et les hommes ne vivent donc pas le même confinement », explique-t-elle. Et avec le confinement, tous les repas sont pris à la maison. Si le budget a augmenté, la préparation des repas aussi est en hausse : « Dans 63 % des familles, les repas sont principalement préparés par les femmes pendant le confinement », s’alarme le secrétaire d’Etat, qui estime que les femmes ont une « charge mentale démultipliée ».

« Ce sont en majorité les femmes qui gèrent les plannings, entretiennent le lien avec les enseignants, règlent les disputes entre les enfants », énumère-t-elle. La crainte de Marlène Schiappa ? « L’épuisement silencieux » des femmes à la sortie du confinement « par accumulation de tâches professionnelles et domestiques ». « Ce sondage montre que 20 % des femmes se disent insatisfaites alors que 96 % des hommes sans enfant se déclarent très contents de cette répartition des rôles. On comprend pourquoi », ironise-t-elle.