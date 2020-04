Emmanuelle Fontaine-Domeizel et Annie Chapelier, deux députées élues en 2017 et infirmières de métier. — Emmanuelle Fontaine Domeizel / Kenzo Tribouillardd/AFP

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, des parlementaires ont repris leur métier de soignants pour renforcer des services de santé débordés.

C’est le cas de deux infirmières députées que 20 Minutes a interrogées par téléphone.

Dans le Gard, Annie Chapelier, apparentée LREM, travaille de nuit au CHU de Nîmes. Sa collègue Emmanuelle Fontaine-Domeizel, membre du groupe LREM, a pour sa part travaillé dans trois hôpitaux, à Besançon, Manosque puis Mulhouse.

Sur les bancs de l’Assemblée et du Sénat siègent quelques dizaines de médecins, dont plusieurs ont repris du service face à la crise du coronavirus. Plusieurs infirmières, moins nombreuses parmi les parlementaires, ont aussi choisi de remettre leur blouse pour venir prêter main-forte aux soignants. « Je suis une soignante viscérale, et j’ai des compétences », explique la députée des Alpes-de-Haute-Provence Emmanuelle Fontaine-Domeizel. Dans le Gard, sa collègue Annie Chapelier a elle aussi décidé de retourner à l’hôpital pour exercer « ce métier qu’elle aime ». Elles racontent à 20 Minutes leur quotidien et ce qu’elles pensent de la gestion de la crise sanitaire.

Trois hôpitaux en un mois

« Je ne me suis même pas posée la question », se rappelle Emmanuelle Fontaine-Domeizel. Dès le mois de mars, l’élue de LREM a proposé ses services à la réserve sanitaire, aux hôpitaux du Sud de la France et aux agences de santé. « Je m’étais inscrite à la réserve sanitaire en 2014, après une mission humanitaire en Asie. Mais jamais je n’aurais imaginé en faire une en France en 2020… » Infirmière libérale depuis 2004, la suppléante de Christophe Castaner n’avait plus exercé depuis son arrivée à l’Assemblée, en juillet 2017, après l’entrée au gouvernement du marcheur. « Ça revient vite, et les personnels soignants sont très solidaires », assure l’élue.

En à peine un mois, Emmanuelle Fontaine-Domeizel, 46 ans, a déjà travaillé dans trois établissements de trois régions. D’abord envoyée au CHU de Besançon, du 16 au 22 mars, elle enchaîne avec un passage à l’hôpital de Manosque, du 25 mars au 6 avril, où on lui demande de transmettre son expérience bisontine en formant les agents à se protéger du Covid-19. Depuis le 7 avril, elle est aux services des urgences du centre hospitalier Emile-Muller, à Mulhouse, dans l’une des régions les plus touchées par le coronavirus.

A l’hôpital toute la journée, la députée continue sa mission parlementaire, avec son équipe de collaborateurs. Elle s’y consacre le soir, et pendant ses jours de repos, au téléphone, par e-mail et en visioconférence. « C’est super intense », nous dit-elle pendant son jour de repos, depuis une chambre hospitalière qui lui a été attribuée. « Physiquement, il me fallait ce jour de repos, mais mentalement, j’ai besoin de travailler, d’aider à l’hôpital. »

Infirmière la nuit, députée le jour

A plusieurs centaines de kilomètres, Annie Chapelier, députée du Gard, a elle aussi voulu remettre sa blouse dès le début de la crise sanitaire. Infirmière anesthésiste, elle est habilitée à travailler en réanimation et a proposé ses services dès le début du mois mars au CHU de Nîmes, à une heure de voiture de chez elle. Elle y travaille trois nuits par semaine depuis fin mars.

« Les gestes me sont vite revenus, avec un très grand bonheur de retrouver un métier qui a du sens, concret », confie-t-elle. « A Nîmes, nous avons des cas, et nous avons perdu quelques patients. Mais nous n’avons pas été très touchés par la vague », témoigne la quinquagénaire. Le CHU a reçu des patients venus du Grand Est et a envoyé des personnels en Ile-de-France. « Nous ne sommes pas submergés et nous avons eu le temps nous préparer, en réorganisant l’accueil des patients. »

« Soigner, c’est avoir le souci de l’autre, et c’est pour ça que je suis venue en politique ». Elle aussi élue en 2017 sous l’étiquette LREM, Annie Chapelier a depuis pris ses distances avec le parti macroniste. A l’hôpital la nuit, elle dort le jour et poursuit son travail de députée, en visioconférence pour les réunions de commissions, ou au téléphone.

« On ne pourra plus faire comme avant »

En première ligne, au cœur de la gestion sanitaire, les députées tirent l’alarme sur la situation de leurs collègues soignants. « Les problèmes d’approvisionnement, de gestion existent depuis longtemps, et sont toujours là. On a perdu notre sécurité sanitaire, notre souveraineté en matière de médicaments et de matériel, à cause de la volonté de mondialiser. Notre système de santé ne tient que grâce à l’investissement des soignants », déplore Annie Chapelier. « Les soignants reçoivent des applaudissements le soir, et des promesses d’Emmanuel Macron, auxquelles ils ne croient pas ».

« Cette crise fait malheureusement la démonstration de ce que les soignants dénoncent depuis des années. On ne pourra plus faire comme avant », prévient Emmanuelle Fontaine-Domeizel. « On ne peut pas leur conférer autant de responsabilités et les payer aussi mal. Il faut une reconnaissance de ce qu’est un soignant ». D’autant qu’il faudra, selon elle, « gérer du post-traumatique individuel et collectif chez les soignants, car ce qu’ils vivent est inimaginable ».

« J’appréhende le jour où je vais à nouveau quitter la blouse »

Les deux députées portent un regard différent sur l’action de l’exécutif. « Ce sont les technocrates qui ont la main, et ils manquent de bon sens. Or on a besoin d’une vision de terrain. Nous, les élus qui sommes retournés soigner, à aucun moment on ne nous a sollicités », regrette Annie Chapelier. L’élue du Gard déplore aussi certains « propos calamiteux » de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, ainsi que le flou du gouvernement sur les masques, tandis que sa collègue des Alpes-de-Haute-Provence préfère « se détacher des polémiques politiques ».

Cette épidémie marquera aussi un tournant dans leur mandat parlementaire. Annie Chapelier veut mettre son expérience d’infirmière à profit en « travaillant avec des députés sur la préparation de l’avenir ». Elle fait partie des 60 parlementaires ayant lancé une plateforme d'initiatives citoyennes pour « le jour d’après », le 7 avril. L’élue réfléchit aussi à poursuivre son travail à l’hôpital, peut-être à temps partiel. « J’appréhende le jour où je vais requitter la blouse », confie sa collègue Emmanuelle Fontaine-Domeizel, qui envisage aussi de continuer à se consacrer à son métier ponctuellement. « Ma fonction de députée s’arrêtera un jour. Mais je suis infirmière, et je mourrai infirmière ».