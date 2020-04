Gérald Darmanin à Paris, le 17 février 2020. — Yann Bohac/SIPA

Certains fonctionnaires qui poursuivent leur mission de service public malgré le confinement, recevront une prime jusqu’à 1.000 euros, a annoncé mercredi le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin. « Cette prime a été décidée par le président de la République (…). Cette prime sera défiscalisée (…) jusqu’à 1.000 euros, c’est prévu dans le projet de loi de finances rectificative », a indiqué le ministre sur Europe 1, ajoutant que cela représentera pour la Fonction publique d’Etat « un peu plus de 300 millions d’euros ».

Un fonctionnaire de la Fonction publique d’Etat sur cinq devrait recevoir cette prime, soit 400.000 personnes, a précisé le ministère des Comptes publics à l’AFP. « Ils font un travail extrêmement important et ils montrent que l’Etat est présent et protège les plus faibles », a salué Gérald Darmanin. Pour le reste de la fonction publique, le ministre de la Santé Olivier Véran doit dévoiler les détails des primes qui seront accordées aux personnels de santé.

« Pour la fonction publique territoriale, on va laisser la possibilité aux maires de verser, s’ils le souhaitent, et je sais que beaucoup le souhaitent, cette prime » à leurs agents, a ajouté Gérald Darmanin.