Emmanuel Macron et Alexis Kohler après le conseil de Défense le 20 mars 2020. — Jacques Witt/SIPA

La vague enfle et elle va durer. Face à l'épidémie de coronavirus qui a déjà tué plus de 560 personnes dans le pays, pouvoirs publics et médecins gèrent l’urgence et préparent la suite, notamment la prolongation du confinement.

Les chiffres sont clairs : entre vendredi et samedi, le nombre de morts en France a bondi de près de 20%, pour atteindre 562. Et encore, ce bilan ne prend en compte que les patients décédés à l’hôpital, pas ceux morts en Ehpad ou chez eux. Le nombre de patients hospitalisés a atteint 6.172 (+18 %), dont 1.525 cas graves en réanimation.

« C’est une guerre, elle va durer »

« La vague est là », résume Emmanuel Macron, cité dans le Journal du Dimanche. « C’est une guerre, elle va durer. Nous devons faire face à l’urgence sanitaire », poursuit le chef de l’Etat, qui détaille les priorités : « protéger les plus faibles (…) et notre système de santé », mais aussi gérer le « stress » de la société et se préparer à « affronter une crise financière sans précédent, une crise de l’économie réelle ».

« La situation va continuer à s’aggraver avant que les effets du confinement fassent leur effet », a rappelé samedi le ministre de la Santé Olivier Véran. Il estime le nombre de personnes infectées en France à « entre 30.000 et 90.000 », fourchette large en raison des nombreuses personnes présentant peu ou pas de symptômes.

Les autorités ont demandé au conseil scientifique créé sur le Covid-19 de se prononcer sur « la durée » et « l’étendue » du confinement. Son avis est attendu lundi, mais tout laisse à penser qu’il se prononcera pour une prolongation, voire un renforcement des mesures.