Le président du Conseil scientifique sur le Covid-19, Jean-François Delfraissy, encadré par le Premier ministre Edouard Philippe et le ministre de la Santé Olivier Véran, le 13 mars 2020 à Beauvau. — Ludovic Marin / POOL / AFP

Le 11 mars, face à la propagation de l'épidémie de coronavirus en France, le gouvernement a choisi de nommer un comité de chercheurs pour l’aiguiller dans sa gestion de crise sanitaire.

Ce conseil scientifique est composé de onze spécialistes, des médecins en infectiologie et immunologie évidemment, mais aussi un sociologue et une anthropologue.

Ses avis sont publics et il se réunit tous les jours. Mais le gouvernement n’est pas obligé de se conformer à ses recommandations.

« La confiance dans la science. » C’est ce principe qui guide l’action du gouvernement pour faire face à cette crise du coronavirus, a dit Emmanuel Macron dans son adresse aux Français, ce lundi soir. Pour « écouter celles et ceux qui savent », un Conseil scientifique a été installé par le ministère de la Santé le 11 mars. Ce groupe de chercheurs est associé de très près aux décisions de l’exécutif pour faire face à l’épidémie, il sera notamment consulté sur le report du second tour des municipales, a rappelé la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye ce mardi midi. Qui le compose, et comment est-il associé aux autorités politiques ?

[#Coronavirus] Réunion hier du comité scientifique à l’Élysée. Santé publique France a mobilisé l’ensemble de son expertise en épidémiologie et en prévention pour appuyer les pouvoirs publics et les guider dans le choix des mesures de gestion à mettre en place #Covid19 pic.twitter.com/ph0ICJsgAF — GenevieveChene (@genevieve_chene) March 13, 2020

11 membres, principalement des médecins

Ce comité compte un président et dix membres, dont deux femmes. Il réunit majoritairement de médecins, mais aussi une anthropologue et un sociologue. Jean-François Delfraissy, 71 ans, préside ce conseil. Ce spécialiste de l’immunologie est président du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) depuis 2016 et a donc l’habitude d’être consulté par les autorités politiques sur des questions liant santé, éthique et société. Il a aussi dirigé l’Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS) à partir de 2005. Jean-François Delfraissy avait déjà été sollicité par le gouvernement lors d’une épidémie. C’était en 2014, pour Ebola. Le médecin avait alors la « "task force" interministérielle Ebola », précise l'Inserm sur sa biographie.

Les membres du comité qu’il dirige sont majoritairement des experts en épidémiologie et en infectiologie. Ils « ont été choisis pour leur expertise reconnue sur le sujet, dans une approche multidisciplinaire », a assuré Olivier Véran ce mardi lors d’une conférence de presse téléphonique. Denis Malvy est spécialiste des maladies tropicales à Bordeaux, Didier Raoult a mené le premier test clinique à l’hydroxychloroquine contre le coronavirus à Marseille et Yazdan Yazdanpanah est chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital Bichat de Paris. C’est un des premiers hôpitaux français à avoir accueilli des patients infectés par le Covid-19. Il est également expert auprès de l’OMS.

Le comité comprend aussi le virologue Bruno Lina, directeur du Centre national de référence de la grippe à Lyon, l’épidémiologiste de l’Institut Pasteur Arnaud Fontanet, Lila Bouadma, médecin spécialisée en réanimation, et le médecin de ville Pierre-Louis Druais, fondateur du Collège de la médecine générale.

Il y a aussi un épidémiologiste modélisateur, Simon Cauchemez. Enfin, deux chercheurs en sciences sociales viennent compléter cette équipe et lui apporter une touche « interdisciplinaire » : l’anthropologue Laetitia Atlani-Duault, qui a fait une thèse sur la prévention du VIH, et le sociologue Daniel Benamouzig, spécialisé en politique et économie de la santé.

Comment fonctionne-t-il ?

« Le comité se réunit physiquement ou par téléphone tous les jours » depuis le 11 mars, a précisé son président, Jean-François Delfraissy, ce mardi, lors de la même conférence de presse. « Totalement indépendant », il peut être saisi par le ministère de la Santé, mais aussi s’auto-saisir d’une question. Le comité s’appuie aussi sur des travaux de chercheurs étrangers, parfois non publiés, et reçoit aussi des invités extérieurs.

Par souci de transparence, ce comité a décidé de rendre ses avis publics. Trois avis sont déjà en ligne sur le site du ministère de la Santé, datés des 12, 14 et 16 mars.

A quoi sert ce comité ?

La fermeture des établissements scolaires, le maintien du premier tour des municipales, puis le confinement annoncé lundi par Emmanuel Macron… Pour toutes ces mesures, le Conseil scientifique a été consulté. Ses travaux éclairent Emmanuel Macron et le gouvernement. Mais « la décision reste politique, le Conseil est là pour la guider », a insisté Olivier Véran. Pour le moment, le gouvernement a toujours suivi les recommandations des chercheurs.

Ainsi, le ministre a précisé qu’il avait pu saisir le comité « en urgence », samedi 14 mars, pour lui demander quelles étaient les meilleures stratégies d’endiguement de l’épidémie. Le comité a alors donné son aval au maintien du premier tour, comme il l’avait fait le 12 mars. Il estimait que si le scrutin était organisé « dans des conditions d’hygiène renforcées », la tenue du scrutin n’était pas plus risquée que le maintien « des activités quotidiennes essentielles, comme faire ses courses ».

Lundi, le comité a fini par recommander « un confinement généralisé strict sur le modèle de l’Italie », sur tout le territoire. Dans ce contexte de confinement, il a aussi jugé « inopportun » de maintenir le second tour des municipales. Un avis suivi par le chef de l’Etat qui a annoncé une restriction des déplacements dans la soirée, et le report du scrutin.