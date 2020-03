Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée, ce lundi soir — AFP

Pas de vote dimanche dans quelque 5.000 communes de France. Emmanuel Macron a annoncé lors d’une allocution, ce lundi, le report du second tour des élections municipales, prévu dimanche prochain, en raison de la propagation du coronavirus. Le président de la République a précisé avoir consulté le président du Sénat, de l’Assemblée nationale et ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, avant de prendre sa décision.

« Le Premier ministre en a informé aujourd’hui même les chefs de parti représentés au Parlement », a-t-il poursuivi. « Cette décision a fait l’objet d’un accueil unanime », a affirmé le chef de l’Etat.

Déclaration de Christophe Castaner à venir…

Plus tôt dans la journée, Matignon avait fait savoir que le Premier ministre, Edouard Philippe, proposait un report du second tour de scrutin le 21 juin prochain, alors que de nombreux responsables politiques appelaient à ne pas voter à nouveau ce dimanche.

Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, chargé de l’organisation des élections, doit prendre la parole vers 21 h 30 ce lundi depuis la place Beauvau.