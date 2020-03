Municipales EN DIRECT : Les appels à reporter le second tour se multiplient

Bonjour à tous,

On se retrouve pour débriefer ce premier tour des élections municipales, qui se sont tenues dans des conditions jamais vues. Avec la crise du coronavirus, beaucoup ont évité les urnes. Ce lundi matin, on commence à y voir plus clair sur les premiers résultats. Mais beaucoup, déjà, appellent à repousser le second tour. Plus d'incertitudes encore, donc, dans ce climat compliqué.