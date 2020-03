Emmanuel Macron est président de la République depuis mai 2017. — CIAMBELLI/SIPA

Avec la crise du coronavirus, l’Europe a peiné à trouver une voix commune.

Comme un symbole, c’est la Chine qui a apporté de l’aide matérielle à l’Italie, esseulée.

La Banque centrale européenne a annoncé des mesures économiques… tout en renvoyant la balle du côté des Etats.

La photo se voulait symbolique : depuis dans son bureau de l’Elysée, Emmanuel Macron en visio-conférence avec les responsables européens sur la gestion du Covid-19. « Face au coronavirus, ne laissons aucune place à la spéculation et à l’instabilité. L’Europe devra faire tout ce qui est nécessaire sur le plan sanitaire comme sur le plan économique », a revendiqué mardi, sur Twitter, le président de la République.

Pourtant, depuis plusieurs semaines, l’Europe a peiné à trouver une voix commune. A l’inverse, la crise liée au virus a montré les éternelles divisions entre les 27 Etats de l’UE, et même provoqué plusieurs polémiques. « A chaque crise, cela saute aux yeux : l’Union européenne n’existe pas encore », a ainsi dénoncé ce jeudi l’eurodéputé de Place publique Raphaël Glucksmann.

Un manque de soutien à l’Italie

Pays du continent le plus touché par le Covid-19, avec déjà plus de 800 morts, l’Italie n’a pas vraiment pu compter sur le soutien de ses « partenaires » européens. Comme un symbole de cette désunion, alors que les masques de protection sont depuis quelques jours en rupture de stock, c’est la Chine qui lui a récemment apporté de l’aide. La branche locale du constructeur chinois Xiami a annoncé le 5 mars sur Facebook l’envoi de dizaines de milliers de masques FFP au pays en quarantaine. « Nous sommes des vagues de la même mer, des feuilles du même arbre, des fleurs du même jardin », a indiqué l'entreprise. La Chine devrait également envoyer ce jeudi des experts et du matériel, a annoncé le ministère chinois des Affaires étrangères.

A l’inverse, plusieurs Etats européens comme l’Allemagne, la République Tchèque ou la France, ont décidé de pas exporter leur matériel de protection. « Nous devons être solidaires dans la répartition des masques de protection. Un blocage des exportations entre les Etats membres n’est pas dans l’esprit de l’Union européenne », a dénoncé sur Twitter la ministre belge de la Santé, Maggie De Block, la semaine dernière.

Des déclarations de la porte-parole du gouvernement français ont également déclenché une petite polémique sur les réseaux sociaux. « L’Italie a pris des mesures qui n’ont pas permis d’enrayer l’épidémie », a expliqué Sibeth Ndiaye mercredi. Des propos dénoncés notamment par Michela Marzano. « Comment osez-vous ? Savez-vous que l’OMS recommande à la France de prendre des mesures comme en Italie ? », s'est indignée la philosophe italienne et ancienne députée du centre-gauche.

Le coronavirus a également attisé les tensions entre l’Italie et l’Autriche après la décision de quasi-fermeture de leur frontière commune.

« Que vaut le concept tant rabâché de "solidarité européenne" quand l’Union européenne n’est pas capable d’aider l’Italie ou la Grèce ? », a réagi Marine Le Pen sur Twitter, pointant du doigt, également, le manque de coopération.

Que vaut le concept tant rabâché de « solidarité européenne » quand l’Union européenne n’est pas capable d’aider l’Italie ou la Grèce ?



Des annonces économiques tardives

Après plusieurs jours de silence, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a finalement annoncé mardi soir des mesures pour coordonner la réponse à la propagation de la maladie, dont une flexibilité dans les règles de l’UE sur les aides d’Etat et la possibilité de mobiliser jusqu’à 25 milliards d’euros de liquidités à destination des systèmes de santé, petites et moyennes entreprises et secteurs les plus affectés dans l’UE.

Ce jeudi, la Banque centrale européenne a dégainé à son tour des mesures face à l’épidémie pour maintenir de « bonnes conditions de financement pour les ménages, entreprises et banques »… tout en renvoyant la balle dans le camp des Etats. « Je ne crois pas que qui que ce soit devrait attendre des banques centrales qu’elles soient en première ligne de la réponse », a insisté la présidente, Christine Lagarde, qui a fustigé « la complaisance et la lenteur » des gouvernements.