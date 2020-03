Le député du Gard Olivier Gaillard démissionne et quitte LREM

Olivier Gaillard à l'Assemblée nationale, en 2017. — Thomas Samson / AFP

Il regrette de n’être qu’un « élu de seconde zone ». Le député du Gard Olivier Gaillard a expliqué dimanche sa décision d’abandonner son mandat à l’Assemblée nationale et de quitter La République en Marche (LREM). « La notion de citoyen de seconde zone existe. Nous sommes des élus de seconde zone. Ça ne date pas de Macron, je le vis depuis des années », a déclaré le député à l’Agence France-Presse (AFP), confirmant une décision initialement annoncée samedi soir sur le site Internet du journal Midi Libre.

Elu en 2017, Olivier Gaillard a précisé qu’il quitterait le palais Bourbon au lendemain du premier tour des élections municipales, lors desquelles il briguera la mairie de Sauve (Gard) face à l’élue sortante Alexandra Masot, comme candidat sans étiquette. « Ma démission sera effective au lendemain des élections municipales, le 16 mars, quels qu’en soient les résultats. S’il n’y avait pas eu d’élections, j’aurais quand même démissionné », a-t-il assuré à l’AFP.

Olivier Gaillard a précisé qu’il serait remplacé à l’Assemblée nationale par sa suppléante, Catherine Roux-Daufès, qui, elle, siégera bien dans le groupe LREM, qui compte donc toujours 297 membres.

« L’homme de territoire l’a emporté sur l’homme de parti »

Membre de la commission des Finances, rapporteur spécial pour les crédits relatifs au budget opérationnel de la Défense et rapporteur pour avis de la loi de programmation militaire 2019-2025, Olivier Gaillard explique avoir constaté un « fossé » entre « la réalité du terrain et la principauté de Paris ». « L’homme de territoire l’a emporté sur l’homme de parti. Il m’était inconcevable de maintenir un pied à l’intérieur de ce système politique qui ne me convient pas. Ça fait quelques semaines que j’y pense », a-t-il insisté.

A la tête d’une circonscription située en zone rurale, Olivier Gaillard a cependant constaté des « efforts » pour la prise en compte des problématiques rurales. « Si j’ai un regret, c’est celui de n’avoir pas pu pousser assez les lignes sur la disparition des services publics et la désertification médicale », a-t-il dit.

Rappelant que ses votes « n’ont jamais fait défaut à la majorité » à l’Assemblée nationale, Olivier Gaillard précise dans un communiqué de presse ne pas vouloir « jouer l’opposition ou la marginalisation ». « Jean-Pierre Chevènement (ancien ministre de la Défense) disait "Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne". Une citation que l’on aimerait voir appliquer aux députés LREM sujets à certains états d’âme », conclut le député dans ce texte.