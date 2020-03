Un isoloir. — Lucas BARIOULET / AFP

A moins de deux semaines du premier tour des élections municipales, la campagne se trouve chamboulée par la propagation du coronavirus, sans qu’un report ne soit envisagé pour le moment par le gouvernement, d’après nos informations.

Contactés par 20 Minutes, plusieurs candidats expliquent qu’ils ont dû annuler certains de leurs meetings, ou qu’ils les ont transformés en « rassemblements numériques ». Des maires candidats à leur réélection racontent être débordés à cause de l’épidémie, et devoir mettre leur campagne entre parenthèses.

La participation au scrutin pourrait-elle pâtir de l'épidémie ? La plupart des candidats s'inquiètent en tout cas du risque de propagation du virus le jour du vote.

Le coronavirus s’invite dans la campagne des municipales​. Après avoir alimenté des échanges d’amabilité entre les candidates à Paris, l’épidémie perturbe de nombreux candidats dans les différents départements touchés, alors qu’il reste moins de deux semaines avant le premier tour, le 15 mars. 20 Minutes passe en revue les symptômes de cette campagne troublée.

La poignée de main n’a plus la cote

Traditionnellement, une campagne est synonyme de poignées de main à la chaîne pour les candidats. Mais depuis quelques jours, le geste n’est plus bienvenu. « On évite de serrer les mains, on essaie d’en faire une plaisanterie, on improvise un geste bizarre, un "check", un signe indien… », sourit Bruno Bonnell, député LREM du Rhône et candidat à Villeurbanne. « Mais il y a toujours quelqu’un qui vous claque la bise, et vous ne pouvez pas dire non ! »

Une recommandation a même été émise par l’exécutif. « Serrer des mains sur les marchés, claquer des bises, c’est à proscrire. En revanche, il faut que les campagnes se poursuivent en s’adaptant à la nouvelle donne », a dit la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye sur France Info.

Des réunions publiques annulées…

Le gouvernement a annoncé ce samedi l’annulation de « tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné ». En matière de campagne municipale, les meetings atteignent rarement cette jauge. Mais dans les départements les plus touchés, certains préfets ont pris des arrêtés pour interdire tout rassemblement collectif du 1er au 14 mars, veille du scrutin. C’est le cas dans le Morbihan et dans l'Oise, par exemple, où les marchés, lieu de tractage privilégié des militants, sont aussi interdits.

« Le seuil à partir duquel il faut interdire une réunion publique est laissé à l’interprétation des élus locaux. C’est au maire de juger et prendre ses responsabilités, pour certains c’est 10, d’autres 40 ou 50 personnes », témoigne Alain Vasselle, président de l’Union des maires de l’Oise.

#coronavirus #covid19 #Oise ℹ️ précisions sur le champ d'application de l'arrêté du 29 février 2020 portant interdiction des rassemblements dans le département. pic.twitter.com/2ugeqQJSwu — Préfet de l'Oise (@Prefet60) March 2, 2020

… ou transformées en Skype

D’autres candidats ont pris les devants et décidé par eux-mêmes d’annuler leur réunion. La plupart du temps, le meeting physique est remplacé à la va-vite par un événement en ligne. C’est le cas à Rennes, où Charles Compagnon, candidat de la droite et du centre, a décidé lundi d’annuler une réunion publique prévue ce mardi soir avec 600 personnes. « On sentait les gens inquiets, et on a pris nos responsabilités », explique son colistier Jelle Lemaitre. Il a fallu improviser un plan B : « on a trouvé dans l’urgence une société de captation vidéo, pour diffuser en ligne la réunion à huis clos de notre équipe ». Les organisateurs s’attendent tout de même à rassembler environ 300 personnes, dont l’équipe de campagne et quelques invités n’ayant pas été informés de l’annulation de la réunion.

A Villeurbanne, Bruno Bonnell et Emmanuelle Haziza (ex-LR) organiseront un meeting virtuel, probablement le 10 mars. « J’ai vu ce qui se passe en Suisse et j’ai anticipé l’extension de l’épidémie la semaine prochaine », justifie le parlementaire. « Réunir 1.000 personnes dans un espace confiné ne me semble pas raisonnable de la part d’un homme politique. » Le candidat et son équipe vont donc mener un rassemblement à huis clos, diffusé en direct sur Internet. « Après les discours, nous recevrons les questions des internautes en temps réel, ils seront d’ailleurs incarnés par des robots de téléprésence, comme un Skype à roulettes », s’emballe-t-il, même si « on va perdre en chaleur humaine ». Le député anticipe une participation plus importante grâce à cette dématérialisation du meeting. « Il y aura aussi des trolls en pagaille ! »

Des candidats confinés

Candidats à leur réélection, plusieurs maires sortants sont confinés, comme Bruno Fortier à Crépy-en-Valois (Oise) depuis le 1er mars, ou Luc Rémond à Voreppe (Isère) jusqu’au 9 mars. En Haute-Savoie, le maire de La Balme-de-Sillingy François Daviet, a annoncé qu’il était lui aussi contaminé et il a officiellement suspendu sa campagne pour briguer un troisième mandat. Il a été hospitalisé à Chambéry.

Après 14 jours de pause, la maire sortante de Mondeville (Calvados) Hélène Burgat a quant à elle pu reprendre sa campagne ce mardi, après avoir expérimenté les réunions d’appartement via Facebook Live.

Des maires sortants débordés, qui ont du mal à faire campagne

S’ils ne sont pas confinés, de nombreux maires sortants ont toutefois dû mettre leur campagne entre parenthèses pour gérer cette crise en lien avec les autorités sanitaires et préfectorales. « Il n’y a plus de campagne électorale », tranche Joseph Rochelle, maire d’Auray (Morbihan), environ 15.000 habitants. « Mon équipe continue à tenir notre local de campagne, mais honnêtement il n’y a plus beaucoup de passage », assure l’édile qui se dit très occupé par l’épidémie. « Ma priorité, c’est de protéger au maximum la population de toute propagation de cette pandémie. Je suis en contact permanent avec la préfecture, mes administrés, car les consignes peuvent évoluer d’heure en heure au fil de la journée », souffle-t-il.

Très préoccupé, Joseph Rochelle dit avoir contacté la préfecture en vue d’interdire aussi les opérations électorales de porte-à-porte, un « plan B » pour certains candidats pour aller à la rencontre des électeurs avant le vote.

Des craintes pour la participation

Certains élus plaident même pour un report du scrutin afin d’éviter la propagation de l’épidémie ou de limiter le risque d’abstention. « Le problème risque de se poser en milieu urbain, où le risque de contamination existe dans les bureaux de vote, qui accueillent parfois des dizaines de personnes simultanément », avance Alain Vasselle, président de l’Union des maires de l’Oise, favorable à un report. « Si les gens ne font pas leur procuration à temps, l’abstention va augmenter ».

« L’angoisse, la crainte peuvent pousser des gens à renoncer à aller voter », a déclaré Marine Le Pen samedi, lors d’une conférence de presse à Lens (Pas-de-Calais). Mais à Beauvau, cette option n’était pas d’actualité ce mardi, selon nos informations.