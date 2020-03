Selon la préfecture des Pyrénées-Orientales, 100.000 personnes ont participé samedi, à Perpignan, au meeting géant de l’indépendantiste catalan Carles Puigdemont. Les organisateurs ont, eux, avancé le chiffre de 150.000 participants.

Preparem-nos per a la lluita definitiva. No hem d’esperar temps millors perquè ja els tenim aquí i són entre nosaltres. Ja no ens aturarem, ja no ens aturaran! 📍200.000 gràcies, també als qui us han impedit arribar. Gràcies de tot cor. Foto: @jordiborras / @MonDiari pic.twitter.com/PSb8hT3NDB

C’est la première fois que l’ex-président régional, désormais protégé par son immunité d’eurodéputé, se rend à proximité immédiate de l’Espagne, depuis son départ pour Bruxelles. Jusqu’à l’obtention de cette immunité, à la suite d’une longue bataille judiciaire, il ne se risquait pas à faire le voyage en France, pays dont la collaboration avec Madrid est étroite. Destitué par le gouvernement espagnol après la tentative de sécession, Carles Puigdemont a fui en Belgique pour échapper aux poursuites de la justice espagnole qui a condamné à de la prison d’anciens membres de son équipe.

Arrivés de la Catalogne voisine en voiture, en train ou dans des centaines de cars, ses partisans brandissaient des drapeaux indépendantistes ou des portraits du leader catalan. Avant ce meeting, Carles Puigdemont a assisté vendredi soir à Perpignan à un match de l’équipe de rugby locale, les Dragons, et a été reçu par le maire de Perpignan, Jean-Marc Pujol, et la présidente du département, Hermeline Malherbe.

Une venue qui a été dénoncée par l’ancien Premier ministre français, Manuel Valls, candidat malheureux l’an dernier au poste de maire de Barcelone, sa ville natale.

Non @KRLS ..vous êtes en France, une République, une et indivisible..vs êtes protègé par votre immunité parlementaire mais vs n’ y êtes pas bienvenu..vs vs livrez à une provocation vis à vis de l’ Espagne, un État de droit et une belle démocratie, et des valeurs de l‘ UE. https://t.co/xLgl9hhlEY