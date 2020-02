assemblée nationale (illustration) — A. GELEBART / 20 MINUTES

L’Assemblée nationale a voté ce samedi matin l’application de la réforme des retraites aux régimes spéciaux. L’article 7 du projet de réforme, qui a fait l’objet à lui seul de quelque 800 amendements, prévoit d’intégrer les régimes spéciaux (SNCF, RATP, Opéra de Paris…) dans le système « universel » de retraite par points.

Les différents orateurs ont regretté ce samedi que le gouvernement ait recours à une ordonnance pour encadrer le régime spécial des marins, le LR Eric Woerth résumant : « Trop d’ordonnances tue les ordonnances ».

Ordonnances

Le député centriste (Libertés et Territoires) Philippe Vigier a demandé au gouvernement qu’une présentation formelle des ordonnances soit faite devant la commission des affaires sociales ou la commission spéciale retraites, une pratique de « bonne démocratie » pour l’élu. « Chaque fois que le Parlement est contourné, il est affaibli, et quand il est affaibli, c’est le peuple qui l’est », a-t-il prévenu.

La socialiste Laurence Dumont s’est elle dite « stupéfaite de voir des députés défendre le principe des ordonnances ». L’UDI Paul Christophe a fait valoir avec les ordonnances « une méthode originale qui a pour but de privilégier le dialogue social ». Pour le communiste Alain Bruneel, cette méthodologie du gouvernement ne « respecte pas le Parlement ».

Un « open space social »

Le « marcheur » Jean-René Cazeneuve a défendu un système avec « de nombreux garde-fous démocratiques », notamment avec la gouvernance. Un amendement du gouvernement a été adopté, qui vise à étendre le champ d’application de l’ordonnance aux choix des générations concernées par la réforme. Un amendement de la commission spéciale a également été adopté, qui permet le maintien d’assiettes de cotisations forfaitaires pour le régime des marins, et leur éventuelle majoration, pour « garantir le niveau actuel des pensions ».

Le député LREM Julien Borowczyk a défendu un « open space social » introduit par la réforme, contraire à la « société passéiste et négativiste » défendue par l’opposition de gauche. Pour l’Insoumis Eric Coquerel, ce n’est rien de moins que « la loi de la jungle ».

Une réforme « pour niveler tout le monde vers le bas »

L’examen de l’article a débuté vendredi. Le corapporteur Nicolas Turquois avait plaidé que l’intégration dans le régime universel n’est « pas la négation de l’histoire », estimant que « ça a du sens que tous ces métiers se retrouvent » dans le système « universel ».

Les trois groupes de gauche -PS, PCF et LFI- ont fustigé une réforme « pour niveler tout le monde vers le bas », affirmant notamment qu’abandonner les régimes spéciaux « sans avoir une grille de pénibilité claire » est « un leurre ».

« Nous sommes pour la sortie et la suppression des régimes spéciaux », a affirmé de son côté le chef de file des députés LR Damien Abad. Mais il a fait aussitôt « deux reproches » à la réforme : la lenteur du processus de transition et l’absence d’éléments sur le coût pour les finances publiques, y voyant au final l’invention d’une « transition spéciale », « coûteuse et de longue durée ».