Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture lors de l'édition 2019, le 23 février. — JULIEN DE ROSA / POOL / AFP

S’il ne prévoit pas de battre un record de durée de visite, le président français, Emmanuel Macron, sera bel et bien présent, ce samedi, à l’ouverture du salon de l’Agriculture, a indiqué l’Elysée ce mercredi. Le chef de l’Etat s’y rendra au retour d’un sommet européen durant lequel il défendra « une revalorisation nécessaire » du budget de la Politique agricole commune (PAC).

Aucun discours formel n’est prévu, mais Emmanuel Macron pourrait entamer « des discussions lors du salon » si un accord a été trouvé à Bruxelles, les résultats des discussions sur le budget européen étant suivies de près par les organisations agricoles, a ajouté l’Elysée.

Une visite « plus réduite » que l’an dernier

« Il y a eu des progrès de faits par rapport à la proposition de la commission européenne, d’abord avec la proposition de la présidence finlandaise puis les nouvelles propositions de Charles Michel. Mais du point de vue du président, ce n’est pas suffisant et une négociation va s’engager pour améliorer les choses », a indiqué la présidence française.

La visite du chef de l’Etat sera « plus réduite » que celle de l’an dernier où Emmanuel Macron avait passé plus de 14 heures au Salon de l’Agriculture. « Le président ne se place pas dans la perspective d’un record à battre », souligne l’Elysée. « L’idée est d’aller cette année à la rencontre de ceux qui ont des inquiétudes plus marquées, compte tenu de l’actualité », selon l’Elysée.