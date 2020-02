CATALOGNE Plus de 70.000 personnes sont attendues le 29 février

Le leader indépendantiste catalan et député européen Carles Puigdemont. — De Sutter Nathan/ISOPIX/SIPA

La préfecture des Pyrénées-Orientales a autorisé la tenue du meeting géant de Carles Puigdemont, prévu le 29 février à Perpignan, a appris 20 Minutes.

« Une manifestation peut-être interdite par arrêté préfectoral en cas de force majeure d’atteinte manifeste à l’ordre public, indiquent les services de la préfecture. La manifestation déclarée n’entrant pas dans ces critères, la préfecture a respecté le principe de liberté de manifestation en n’interdisant pas le meeting. » La préfecture indique, par ailleurs, qu’elle accompagnera les organisateurs en ce qui concerne la sécurité.

Un « grand parking » mis à disposition

Plus de 70.000 personnes sont attendues, selon les organisateurs, à ce meeting prévu sur un « grand parking » mis à disposition par la mairie de Perpignan. De nombreux participants doivent venir de l’autre côté de la frontière, à bord de plusieurs centaines de bus affrétés pour l’occasion. Les hôtels, à Perpignan et aux alentours, sont nombreux à afficher complet pour ce rendez-vous.

Carles Puigdemont, protégé par son immunité de parlementaire européen des poursuites espagnoles à son encontre, devrait être accompagné par d’autres personnalités de Catalogne dont les ancien et actuel présidents de la région, Artur Mas et Quim Torra. « Je me sentirai à la maison, marchant sur les terres catalanes de la Catalogne du Nord », avait déclaré Carles Puigdemont, en janvier dernier, à l’annonce de son meeting à Perpignan.