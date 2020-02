Le chef de la CGT, Philippe Martinez (archives). — Michel Euler/AP/SIPA

Ce n’est pas fondamentalement une surprise, mais la CGT a annoncé ce mercredi se retirer de la conférence de financement sur la réforme des retraites organisée par le gouvernement. « Le compromis n’est pas possible, a dit ce matin Catherine Perret, numéro 2 de la CGT, sur Radio Classique. On n’a plus rien à faire à cette conférence des financements. Par contre, on va organiser notre propre conférence. »

Cette conférence de financement avait été annoncée par le gouvernement en janvier comme une sorte de « concession » face à la contestation de la réforme voulue par l’exécutif. Partenaires sociaux y sont invités à explorer différentes options de financements pour le nouveau régime de retraites.

Edouard Philippe avait en effet consenti à retirer une partie de l’âge pivot de son projet de réforme à condition que les partenaires sociaux trouvent une solution de financement de rechange. En cas d’échec, l’âge pivot retrouverait sa place dans le projet.