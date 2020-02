Le premier tour des élections municipales a lieu le 15 mars prochain, suivi d'un second tour si nécessaire le dimanche suivant — RAPHAEL BLOCH/SIPA

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains dans les 35.000 communes de France.

Un peu plus de 47 millions d’électeurs et électrices sont appelées à désigner leur maire.

Si vous glissez pour la première fois votre bulletin dans l’urne à cette occasion, 20 Minutes souhaite connaître les thématiques qui motiveront votre vote.

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Quelque 47 millions d’électeurs et électrices doivent désigner leur maire dans un peu moins de 35.000 communes. Pour le dernier scrutin, à savoir les élections européennes en juin 2019, 765.000 jeunes avaient, selon l'Insee, atteint la majorité et rejoint le corps électoral.

Vous faites partie de celles et ceux qui glisseront pour la première fois un bulletin dans l’urne lors des municipales de 2020 ? Faites-nous savoir les sujets et thématiques qui détermineront votre vote. Vous jugez en priorité les candidats et candidats sur leur programme en matière d’écologie, de sécurité ou de propreté ? Le logement vous paraît la priorité dans votre commune ? Ou bien peut-être s’agit-il des thématiques en lien avec l’éducation ? Dites-nous tout afin d’enrichir notre article à venir !