« Aujourd’hui, je te le dis Cyril, que je serai candidat à la présidentielle de 2022, parce que j’ai un projet présidentiel à construire, à proposer aux Français. Et on va le faire avec Alexandre (Benalla), on va le faire avec plein de monde, avec le parti Valeur Absolue qu’on a créé. »

Le député Joachim Son-Forget, ex-LREM connu pour ses frasques sur Twitter où il affiche sa proximité avec Alexandre Benalla, a annoncé mardi soir sa candidature à la présidentielle de 2022 sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste.

« Et si demain les Français te demandent, eh bien je t’aiderai. Ce n’est pas les personnes qui comptent, c’est le projet », a-t-il encore ajouté, en s’adressant à l’animateur, qui a décliné la proposition. « Il faut arrêter avec ça. Il n’y a que Joachim qui va se présenter », a balayé Cyril Hanouna, relancé par ses chroniqueurs.

Demande de badge parlementaire pour Benalla

Auparavant, l’animateur avait diffusé un court message filmé d’Alexandre Benalla, ex-collaborateur d’Emmanuel Macron, poursuivi dans le cadre du feuilleton politico-judiciaire qui porte son nom et qui a éclaboussé jusqu’au sommet de l’Etat.

Une source parlementaire a indiqué mardi à l’AFP que Joaquim Son-Forget avait demandé il y a une quinzaine de jours un badge d’accès à l’Assemblée pour Alexandre Benalla en tant que collaborateur bénévole. Cette requête a été refusée parce que son entreprise « s’apparente à du lobbying », selon cette source.

Joachim Son-Forget, qui représente les Français de Suisse et du Liechtenstein, avait pour sa part démissionné le 29 décembre 2018 du groupe LREM à la suite d’une polémique née de tweets sexistes contre la sénatrice EELV Esther Benbassa. Il avait rejoint le groupe UDI-Agir avant de démissionner à nouveau en décembre, siégeant depuis chez les non-inscrits.

Revendiquant sa « liberté de pensée », il a lancé un parti politique nommé « Valeur Absolue », Alexandre Benalla y voyant le seul mouvement politique « où la parole est libre ».