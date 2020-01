Edouard Philippe, le 30 janvier 2020 à Paris, (Photo by Alain JOCARD / AFP). — AFP

L’annonce ne passe pas comme une lettre à la poste. Le Premier ministre a informé vendredi dans un entretien à Paris-Normandie qu’il se présentera comme candidat tête de liste aux élections municipales au Havre en mars, mais qu’il restera à Matignon s’il est élu.

« Dans une démocratie, le fondement de la légitimité, c’est l’élection », a-t-il déclaré pour justifier sa démarche. Mais cette décision a été plutôt mal reçue par ses opposants politiques. L’eurodéputé EELV Yannick Jadot a jugé vendredi « profondément scandaleux » que le Premier ministre se présente aux municipales au Havre comme tête de liste au moment où « la situation sociale est explosive ».

Le contexte social du moment interroge

« Qu’un Premier ministre considère qu’il a autre chose à faire que de gérer les dossiers de la France pour devenir candidat à une élection municipale où il dit déjà qu’il n’occupera pas les fonctions de maire, je trouve ça profondément scandaleux », a-t-il fustigé Jadot sur Europe 1. « Pour moi c’est une forme de démission face aux difficultés des Français et y compris un manque de respect profond vis-à-vis des habitants du Havre, car au fond il dit je suis candidat mais je ne m’occuperai pas de vous quand je serai élu, si je suis élu », a insisté l’eurodéputé.

Chez La France insoumise, le numéro deux Adrien Quatennens a retweeté la Une de Paris-Normandie titrant, avec une photo d’Edouard Philippe, « Je suis candidat au Havre », le député l’assortissant de ce commentaire : « Mais d’abord je pète vos retraites ».

Prépare-t-il sa sortie du gouvernement ?

Au PS, le sénateur Rachid Temal a considéré sur Twitter que le Premier ministre était « déjà dans l’après-Macron » et que « cela en dit long ». Le porte-parole du Rassemblement national, Sébastien Chenu, n’y est pas allé de mains mortes non plus : « Ça en dit beaucoup sur la fébrilité de La République en marche qui a peur de ne pas gagner de mairie tant leur personnel politique n’est pas au niveau de ces élections municipales, et qui déguise des Républicains – 110 communes des Républicains sont tamponnées par La République en marche – ou des élus socialistes en marcheurs », a-t-il critiqué sur France 2.

Sur Radio Classique, Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, a, lui, dit que « peut-être » le Premier ministre « imagine ne pas rester trop longtemps a Matignon ».