La Garde des Sceaux Nicole Belloubet devant l'Elysée le 29 janvier 2020. — AFP

« Quand on est Garde des Sceaux on n’a pas le droit d’être maladroit avec le droit », a souligné jeudi le chef de file des députés LR Damien Abad en dénonçant les propos de Nicole Belloubet sur la critique des religions qui ont suscité un tollé.

Elle a plaidé la maladresse

La ministre de la Justice a plaidé la maladresse et assuré ne pas remettre en cause « le droit de critiquer la religion », après avoir assimilé mercredi matin la critique des religions à « une atteinte à la liberté » à propos de l'affaire Mila, du nom de cette adolescente de l’Isère déscolarisée après avoir été menacée de mort sur les réseaux sociaux en raison de propos hostiles à l’islam.

« Dans une démocratie, la menace de mort est inacceptable (…). L’insulte à la religion c’est évidemment une atteinte à la liberté de conscience, c’est grave, mais ça n’a pas à voir avec la menace (de mort, NDLR) », avait déclaré la ministre sur Europe 1.

Il plaide la levée de l’anonymat sur les réseaux sociaux

« Cela laisse perdurer l’idée qu’il y aurait un délit de blasphème en France, ce qui est totalement faux : on a le droit de critiquer une religion, et heureusement, ça s’appelle la liberté d’expression », a réagi Damien Abad sur France Inter jeudi. Selon lui, les propos de la ministre, même si elle est revenue dessus par la suite, « montrent surtout une arrière-pensée avec une dérive assez dangereuse et inquiétante. Ce gouvernement aujourd’hui a du mal parfois à mettre des mots à une réalité : sur ce sujet, ce qui est d’abord condamnable en premier, même si on a eu les propos très vulgaires de Mme Mila, ce sont les menaces de mort qu’elle a encourues et qui sont inacceptables ». Il a à cet égard plaidé pour « lever l’anonymat sur les réseaux sociaux », car cet anonymat « permet tout ». « La loi du numérique ne doit pas être la loi de la jungle dans un Etat de droit ».

Le président du groupe LR au Sénat Bruno Retailleau avait, lui, fustigé mercredi « une totale inversion du sens » : « qui menace la liberté de conscience ? Mila ou bien cet islam politique qui tord nos valeurs ? Cessons d’être naïfs et surtout cessons d’être faibles ! », avait-il lancé dans un tweet.

Le député LR Eric Ciotti avait de son côté accusé le gouvernement de « légitimer la haine des islamistes contre Mila », appelant sur Twitter « la République » à « se lever face à l’islamisme » et Emmanuel Macron à « sortir de sa torpeur et de son silence » sur ce sujet.