Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, et Edouard Philippe, Premier ministre, engagés dans la campagne des municipales 2020, ici en juin 2018 à Lille. — Sarah ALCALAY/Sipa

Le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a clarifié sa position pour les municipales en mars prochain, dans un entretien à La Voix du Nord paru mardi : il sera tête de liste à Tourcoing (Nord).

Si plusieurs membres du gouvernement ont également levé le voile sur leurs intentions, d’autres doivent encore clarifier leur position.

Le Premier ministre Edouard Philippe, en particulier, est attendu ce vendredi au Havre, ville dont il a été maire de 2010 à 2017.

« Je suis tête de liste. » Dans un entretien paru dans La Voix du Nord mardi, Gérald Darmanin a annoncé qu’il briguera en mars prochain la mairie de Tourcoing (Nord) dans moins de deux mois, qu’il a déjà dirigée de 2014 à 2017. Si le ministre de l’Action et des Comptes publics a mis fin au suspense, d’autres membres du gouvernement n’ont toujours pas précisé leurs intentions pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochain.

Le cas le plus emblématique : celui d’Edouard Philippe. Le Premier ministre est attendu vendredi au Havre (Seine-Maritime) pour le lancement de la campagne de la majorité sortante. Annoncera-t-il une candidature ? Pour son entourage, cela ne fait guère de doute : « Il a besoin de cet ancrage local. » Le chef de l’exécutif n’a toutefois pas levé le voile quant à sa position sur la liste.

Agnès Buzyn en a « envie »

A Paris, la candidature d’Agnès Buzyn dans le 15e arrondissement est également toujours à l’ordre du jour. Dimanche, elle a fait part sur RTL de son « envie de rejoindre la campagne de Benjamin Griveaux », soulignant toutefois que son agenda était très chargé du fait de la réforme des retraites et du coronavirus. « Je préfère être concentrée sur mes dossiers ministériels », a ajouté la ministre de la Santé.

Dans l’entourage du candidat investi par LREM face à Anne Hidalgo, on souligne en tout cas les « grandes qualités » d’Agnès Buzyn, notamment son expérience sur les questions de solidarité et de santé. La ministre rejoindrait ainsi Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Economie et des Finances, respectivement candidates dans les 16e et 17e arrondissements aux côtés de Benjamin Griveaux.

Lecornu et Riester candidats

Plusieurs autres ministres laissent planer le doute. Sébastien Lecornu se présentera à Vernon (Eure), « c’est sûr », indique-t-on dans l’entourage du ministre chargé des Collectivités territoriales. En tant que tête de liste ou comme simple colistier ? Le candidat compte se prononcer au cours de la dernière quinzaine de février. Les termes de l’équation sont les mêmes du côté de Franck Riester, comme le soulignait encore Le Parisien, lundi. Le ministre de la Culture devrait, quoi qu’il en soit, être candidat à Coulommiers (Seine-et-Marne).

D’autres membres du gouvernement sont également pressentis sur des listes de la majorité. C’est notamment le cas d’Elisabeth Borne à Montrouge (Hauts-de-Seine), d’Emmanuelle Wargon à Saint-Mandé (Val-de-Marne) ou encore d’Aurélien Taquet à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine). S’ils confirment leur candidature sur une liste, ces derniers rejoindront dans la bataille des municipales leurs collègues Geneviève Darrieussecq, candidate à Mont-de-Marsan, Jean-Baptiste Djebbari à Limoges, Christelle Dubos à Sadirac (Gironde), Marc Fesneau à Marchenoir (Loir-et-Cher) et Gabriel Attal à Vanves (Hauts-de-Seine).

Le cas Biarritz

Dans les candidatures de membres du gouvernement, Biarritz est un cas à part : Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture, est tête de liste face au sortant Michel Veunac (Modem), qui compte Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, parmi ses colistiers. « Avoir deux ministres qui se font face n’est pas souhaitable », reconnaît-on à Matignon. Edouard Philippe et Emmanuel Macron devraient ainsi trancher rapidement. Mardi matin, Didier Guillaume semble avoir ouvert la porte à un retrait : « J’attends leur arbitrage, qui va se produire à mon avis dans les heures et les jours qui viennent, et je respecterai l’arbitrage », a-t-il déclaré sur BFMTV.

« Didier Guillaume a fait le pari que Veunac ne se représenterait pas, mais son pari ne marche pas car Veunac y retourne, analyse un ministre sous couvert d’anonymat. Oui, il a 72 ans, mais LREM a bien investi le maire sortant de Pamiers (Ariège), qui a 93 ans, c’est osé ! » Et d’ajouter : « Jean-Baptiste Lemoyne eu une autre idée : soutenir Veunac pour reprendre le mandat en cours de route. »