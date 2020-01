Ségolène Royal lors du festival du Livre de Nice 2019. — Lionel Urman/SIPA

Ségolène Royal, l’ancienne ministre socialiste, révoquée de ses fonctions d’ambassadrice des pôles, a franchi « la ligne rouge », en accusant la France d’être « un régime autoritaire », a déclaré ce mardi la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne.

« Je pense que c’est très grave qu’une femme politique comme Ségolène Royal dise des choses de ce type », a estimé Elisabeth Borne sur la radio RTL.

« On peut ne pas être d’accord… de là à mettre en cause notre démocratie »

La ministre de la Transition écologique réagissait aux déclarations de Ségolène Royal selon laquelle « on est dans un régime autoritaire » avec « un pouvoir qui n’écoute pas, qui n’en fait qu’à sa tête, qui assiste à la souffrance des citoyens sans réagir ».

"Les contribuables sont déjà fortement sollicités", rappelle la ministre de la Transition écologique https://t.co/s6win2qJv4 — RTL France (@RTLFrance) January 28, 2020

« Tous ceux qui regardent un peu ce qui se passe à l’échelle de la planète peuvent voir qu’il y a beaucoup d’endroits où l’on n’est pas dans des régimes démocratiques, parfois on n’a pas le droit d’élire ses dirigeants, on n’a pas le droit de manifester, on n’a pas le droit de faire grève », a poursuivi Elisabeth Borne.

« On peut ne pas être d’accord, mais de là à mettre en cause notre démocratie, c’est la ligne rouge », a-t-elle conclu.

Démise de ses fonctions d’ambassadrice des pôles

Très critique envers le pouvoir, Ségolène Royal a été démise vendredi, en Conseil des ministres, de ses fonctions d'ambassadrice des pôles qu’elle occupait depuis 2017 sur nomination d’Emmanuel Macron.

Elle est par ailleurs visée par une enquête préliminaire sur l’usage fait des moyens mis à sa disposition en tant qu’ambassadrice des pôles. Finaliste de la présidentielle de 2007, elle a répété plusieurs fois ces derniers mois qu’elle pourrait être candidate à celle de 2022.